Eksperci HR radzą, jak przeprowadzić powrót pracowników do firm

Składająca się z praktyków HR i zarządzania grupa HR loży warszawskiej BCC przejrzała się psychologicznym trudnościom związanym z izolacją wynikającą z pracą zdalną.

Co czwarty pracownik pracujący z domu nie chce wracać do biura firmy.

Eksperci stworzyli listę rekomendacji zachowań, które mogą usprawnić proces powrotów do pracy.

W opinii autorów badania konieczne jest wyraźne sformułowanie zaproszenia do powrotów do pracy dla wszystkich pracowników. Warto też pamiętać o tym, aby komunikować działania podjęte w organizacjach w ramach dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz korzyści dla pracowników z powrotu do biura.

- Należy przypominać menedżerom ich rolę w modelowaniu postaw i włączyć w działania dotyczące budowania pozytywnych doświadczeń w powrotach do biura - wymienia dalej Katarzyna Lorenc, ekspert BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania.

Na liście zaleceń znajdziemy również punkt mówiący o tym, że należy obserwować i badać przyczyny niechęci do powrotów w zespołach, gdzie zjawisko jest nasilone i zaangażować HR w ewentualne rozwiązywanie konfliktów i napięć w zespołach.

Warto też tworzyć reguły stopniowego powrotu na zasadach równego traktowania i unikać zbyt dużej ilości wyjątków indywidualnych.

- HR powinien być też w kontakcie z pracownikami, którzy stanowczo odmawiają powrotu, by dogłębnie zrozumieć przyczyny i dopasować wsparcie, również psychologiczne, jeśli będzie to potrzebne - wyjaśnia Lorenc.

Znaczenie ma też planowanie i przeprowadzanie w siedzibach firm różnego rodzaju aktywności budujących poczucie wspólnoty. Chodzi o spotkania i warsztaty, drobne aktywności integracyjne w pierwszych dniach masowych powrotów.

W usprawnieniu powrotów do pracy pomocne może okazać się również wzmocnienie kompetencji menedżerskich dotyczących zarządzania zadaniami w sposób szanujący autonomię, pozycjonujący sens i współzależność w pracy oraz poszczególnych zadaniach.

Eksperci HR mówią również o zachowaniu wysokiej wrażliwości i empatii na niestandardowe zachowania ludzi. Nim firmy zaproszą pracowników znów do biur, muszą się dobrze na to przygotować. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy, przygotowali publikację "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19", w której przygotowali szereg wytycznych dla firm. Między innymi w przypadku pracy wiążącej się z bezpośrednimi kontaktami z innymi pracownikami czy klientami należy pamiętać o organizacji pracy w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą pracowników (2-3 osoby), zastosowaniu przezroczystych ekranów, np. ze szkła lub tworzywa sztucznego, oddzielających zatrudnionych od klientów, ograniczeniu czasu bezpośredniego kontaktu (do max. 15 minut), zapewnieniu m.in. półmasek filtrujących, osłon oczu i twarzy, gogli, stosowaniu środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni roboczych.