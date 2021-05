Ekonomista ostro o Polskim Ładzie. "To lista wydatków skrojona pod potrzeby marketingu politycznego"

Istotną zmianą, którą ma wprowadzić Polski Ład, jest reforma systemu podatkowego. Kwota wolna od podatku ma być zwiększona do 30 tys. złotych. Kolejną zmianą jest podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł. Co na to eksperci?

Autor:Justyna Koc

• 15 maj 2021 18:22





Podniesienie kwoty wolnej dla pracujących do 30 tys. zł to jeden z głównych punktów, jakie przewiduje Polski Ład (Fot. Shutterstock)

Podniesienie kwoty wolnej dla pracujących do 30 tys. zł to jeden z głównych punktów, jakie przewiduje Polski Ład w propozycji skierowanej do pracujących.

Polski Ład zakłada ponadto podniesienie po raz pierwszy od 12 lat progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, co ma pozwolić zatrzymać w portfelu więcej środków przez klasę średnią.

Zdaniem Andrzeja Kubisiaka z PIE jednym z efektów zapowiadanej reformy klina podatkowego może być poprawa podaży pracy i walki z szarą strefą.

Polski Ład to plan Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na czas po pandemii. Będzie realizowany w 10 obszarach. Na nowy program PiS składają się: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Lista wydatków

- Przedstawiono nam listę zmian, które nie są jednak kluczowymi reformami. To raczej lista wydatków skrojona pod potrzeby marketingu politycznego. Nie znamy też źródeł ich finansowania. Ponadto, zaproponowane rozwiązania nie wpływają na największe wyzwania, jakie stoją przed nami - na kryzys demograficzny czy niskie inwestycje prywatne, które w ostatnim czasie są na jednym z najniższych poziomów w historii - komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywateskiego Rozwoju.

Podniesienie kwoty wolnej dla pracujących do 30 tys. zł to jeden z głównych punktów, jakie przewiduje Polski Ład w propozycji skierowanej do pracujących. W dokumencie wskazano, że podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł w praktyce oznacza brak podatku od płacy minimalnej. - Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce znajdzie się na poziomie porównywalnym z Niemcami, Francją czy Irlandią - zaznaczono w strategii.

Polski Ład zakłada ponadto podniesienie po raz pierwszy od 12 lat progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, co ma pozwolić zatrzymać w portfelu więcej środków przez klasę średnią. Wyższa stawka podatkowa (32 proc.) będzie dotyczyć dochodów powyżej 120 tys. zł. - To oznacza, że z każdej złotówki od kwoty 120 tys. zł podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. - 17 groszy zamiast wcześniejszych 32 - podkreślono w strategii. ✅ Kwota wolna w Polsce osiągnie poziom państw Europy Zachodniej. #PolskiŁad 🇵🇱 pic.twitter.com/LsWhRVINr3 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) May 15, 2021 Jak wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl dr Sławomir Dudek, co do zasady obniżanie podatków najmniej zarabiających to dobre rozwiązanie dla rynku pracy. Podobnie jest w przypadku przesunięcia progu podatkowego. Trzeba jednak na te rozwiązania spojrzeć sumarycznie, a więc odpowiedzieć sobie na pytanie, jak kwota wolna wpłynie na klasę średnią i najlepiej zarabiających. Do tego nie znamy szczegółów zmian dot. składki zdrowotnej. - Wiemy, że składka zdrowotna dla działalności gospodarczej ma być proporcjonalna do dochodu i nie będzie można odliczyć jej od podatku. To istotny wzrost obciążenia. Nie wiemy jednak, jak będzie ze składką zdrowotną w przypadku umów o pracę czy też innych źródeł dochodu. Brakuje również informacji, czy kwota wolna od podatku będzie degresywna, czy dla wszystkich. Musimy poczekać na szczegóły, by wystawić całościową ocenę - ocenia Dudek. W opinii Sławomira Dudka złym rozwiązaniem jest podniesienie podatku dla działalności gospodarczej. Z szacunków wynika, że zmiany w podatkach i składce zdrowotnej zwiększą podatek liniowy do 26 proc. W przypadku działalności gospodarczej na większa skalę wzrost podatku wyniesie 9 punktów proc. (z 17 na 26 proc.). - Nie wiemy również, z czego rozwiązania te będą finansowane. Jeżeli ma to być związane ze wzrostem długu publicznego czy podatku w innych miejscach, to korzyści dla gospodarki będą mniejsze - zauważa Sławomir Dudek. Poprawa podaży pracy i walki z szarą strefą Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę na inną kwestię. Jego zdaniem jednym z efektów zapowiadanej reformy klina podatkowego może być poprawa podaży pracy i walki z szarą strefą. - To w warunkach negatywnych trendów demograficznych ważne zmiany, bo niedobory kadrowe po ustaniu kryzysu będą jednym z długoterminowych wyzwań dla naszej gospodarki - komentuje Andrzej Kubisiak. - Jednocześnie zmiany podatkowe w większym stopniu będą sprzyjać zatrudnieniu na umowach o pracę niż na alternatywnych formach zatrudnienia, co docelowo może prowadzić do marginalizacji innych form zatrudniania, a nawet jednolitego kontraktu na pracę - dodaje Kubisiak.

