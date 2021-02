East Power musi zapłacić karę. Przegrała z UODO w sądzie

Zajmująca się pośredniczeniem pracy spółka East Power z Jeleniej Góry przegrała w sądzie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Za niezapewnienie UODO dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań ma zapłacić 15 tys. zł grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.

Autor:KDS

• 1 lut 2021 9:11





Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki East Power na decyzję prezesa UODO. (Fot. Shutterstock)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki East Power na decyzję prezesa UODO, w której organ nadzoru nałożył na spółkę karę za brak współpracy w toku postępowania.

Decyzja sądu, która została podjęta na posiedzeniu niejawnym 26 stycznia 2021 r. oznacza, że spółka będzie musiała zapłacić 15 tys. zł kary, jak tylko wyrok się uprawomocni. Strony postępowania mają jednak możliwość odwołania się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak pisaliśmy na łamach PulsHR.pl, skargę na działania spółki złożył obywatel Niemiec, gdyż przetwarzała ona jego dane osobowe w celach marketingowych. Złożył ją w niemieckim organie ochrony danych osobowych właściwym dla Nadrenii-Palatynatu, ale została ona przejęta do rozpoznania przez prezesa UODO, który był w tej sprawie tzw. organem wiodącym z uwagi na to, że spółka ma siedzibę w Polsce.

Kara związana była z tym, że w toku postępowania spółka nienależycie współpracowała z organem nadzoru. Nie wywiązywała się także z obowiązku zapewnienia organowi nadzoru dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem skargi wniesionej na te spółkę. Ukarany podmiot na niektóre pisma UODO nie odpowiadał, a na inne udzielał wyjaśnień, które były niepełne i wewnętrznie sprzeczne.

Postępowanie to było pierwszym, w którym prezes UODO nałożył na administratora karę pieniężną w ramach postępowania transgranicznego. Polski organ nadzoru był w tej sprawie organem wiodącym, gdyż skargę niemieckiego obywatela przekazał mu do prowadzenia niemiecki organ z uwagi na to, że spółka ma siedzibę w Polsce.

