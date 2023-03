Dzisiaj mija ważny termin. Od tego zależy wysokość pensji

Do 28 lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie do PPK osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Od 1 kwietnia firma wznowi za taką osobę dokonywanie wpłat do PPK.

28 lutego tracą ważność deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, złożone przy wdrażaniu systemu. Do tego dnia pracodawca ma obowiązek poinformować osoby, które złożyły tego rodzaju deklarację, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe - jak zrezygnować z uczestnictwa w programie?

Osoby, które nie chcą przystąpić do PPK, muszą złożyć taką deklarację ponownie w marcu. Inaczej ich pracodawca będzie miał obowiązek zapisania ich do PPK i potrącania oraz dodawania od siebie składek na przyszłą emeryturę pracownika, począwszy od marcowego wynagrodzenia. Rezygnację taką zatrudnieni mogą złożyć także w późniejszym, dowolnie wybranym terminie.

Przypomnijmy, w Pracowniczych Planach Kapitałowych obowiązuje tzw. autozapis. Oznacza on, że osoby w wieku 18-55 lat są zapisywane do programu automatycznie, o ile nie złożyły deklaracji o rezygnacji. Jest on wznawiamy przez firmy co cztery lata. Co ważne, pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK. Kolejne autozapisy do programu będą miały miejsce w 2027 i w 2031 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli jak oszczędzać na emeryturę?