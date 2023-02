Dziś ostatni dzień na podjęcie ważnej decyzji. Następna szansa za wiele miesięcy

Podatnicy, którzy w 2023 roku osiągnęli pierwszy przychód w styczniu, jeszcze tylko dziś (20 lutego) mogą zdecydować, jaką formą opodatkowania rozliczać 2023 r. Do wyboru mają skalę podatkową (zasady ogólne), podatek liniowy oraz ryczałt.

Jak informuje resort finansów, opodatkowanie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19 proc. to forma opodatkowania, której nie można wybrać, jeśli będziemy świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w tym samym roku oraz w takim samym zakresie, w jakim świadczyliśmy je dla niego na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jak informuje na stronie podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów, opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12 proc. i 32 proc.) to podstawowa forma opodatkowania, która nie wymaga zawiadamiania o jej wyborze.

Przedsiębiorcy mogą wybierać sposób trzech dostępnych form opodatkowania. Są to:

Osoby, które wybiorą tę formę opodatkowania muszą złożyć oświadczenie o jej wyborze do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód, od którego odejmujesz przysługujące odliczenia (dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu).

Podatek płatny jest według jednolitej stawki 19 proc. bez względu na to, jaki dochód uzyska przedsiębiorca. Ta forma opodatkowania wprowadza jednak pewne ograniczenia. Wybierając ją nie można skorzystać z:

preferencyjnego rozliczenia się razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko jeśli w roku podatkowym uzyska się przychody, poniesie koszty uzyskania przychodów, uzyska się zobowiązanie lub uprawnienie do zwiększenia lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązanie lub uprawnienie do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

ulg i odliczeń podatkowych od dochodu i od podatku z wyjątkiem np. odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), ulgi B+R, ulgi sponsoringowej, ulgi na zabytki czy ulgi na terminale.

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Sprawdź, czy możesz skorzystać

Ostatnia forma opodatkowania, czyli opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma wyłączenia, które uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności i innych okoliczności wymienionych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Tej formy opodatkowania nie można stosować jeśli:

opłacamy podatek w formie karty podatkowej;

korzystamy z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

osiągamy przychody w całości lub w części z tytułu prowadzenia aptek lub działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych lub działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

wytwarzamy wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

podejmujemy wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem lub w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków lub samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

będziemy uzyskiwać przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które przedsiębiorca lub jego wspólnik (przy prowadzeniu działalności w formie spółki) wykonywali w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywali i wykonują w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Osoby, które wybiorą tę formę opodatkowania muszą złożyć oświadczenie o jej wyborze do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W tym modelu podstawę opodatkowania stanowi przychód, od którego nie można odjąć kosztów jego uzyskania, ale od którego można odjąć odliczenia przysługujące z mocy art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności i kwoty uzyskanych przychodów i może wynosić 17 proc.,15 proc., 14 proc., 12,5 proc., 12 proc., 10 proc., 8,5 proc., 5,5 proc., 3 proc.

Jeśli przedsiębiorca postawi na tę formę opodatkowania nie będzie mógł skorzystać z:

preferencyjnego rozliczenia się razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko jeśli w roku podatkowym uzyska się przychody, poniesie koszty uzyskania przychodów, uzyska się zobowiązanie lub uprawnienie do zwiększenia lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązanie lub uprawnienie do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

ulg i odliczeń podatkowych od przychodu i od podatku z wyjątkiem np. odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), ulgi termomodernizacyjnej.

Zmiana przepisów utrudniła wybór najlepszej formy opodatkowania

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt wskazuje, że zmiany przepisów z 2022 roku spowodowały, że wybór odpowiedniej formy opodatkowania trudno jest skalkulować. Podatnicy nie tylko mają problem z wyliczeniem wysokości samego podatku, ale też składki zdrowotnej. Przykładowo przedsiębiorca może dojść do wniosku, że dana forma rozliczeń będzie dla niego najbardziej opłacalna, bo podatek będzie najniższy, ale za to okazuje się, że będzie wówczas musiał zapłacić wyższą składkę zdrowotną niż rozliczając się w inny sposób.

- Dla przykładu: przedsiębiorca osiągający dochody na poziomie 200 000 zł i mający 30 000 zł kosztów, na skali podatkowej zapłaci 26 800 zł podatku, a na liniówce 32 300 zł. Do tego składka zdrowotna na skali wyniesie 15 300 zł, a na liniowym – 8 330 zł. A więc obciążenie łączne to odpowiednio 42 100 zł na skali i 40 630 zł na liniówce. Na pierwszy rzut oka skala wydawała się odpowiednim wyborem, jednak już po dodaniu składki zdrowotnej liniowy jest korzystniejszy – wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

I dodaje, że w powyższym przykładzie liniowy będzie jeszcze korzystniejszy, gdyż zapłacona składka zdrowotna do limitu 10 200 zł w ciągu roku może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji o zapłaconą składkę zdrowotną obniży się jeszcze podatek i sama składka zdrowotna.

