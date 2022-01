Dziś dzień wypłat, a kadrowe muszą przeliczyć je jeszcze raz. "To fizycznie niemożliwe"

W poniedziałek 10 stycznia spora część pracowników dostaje przelew z firmy z wypłatą. W tym roku też tak będzie, ale w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu może być z tym spore zamieszanie. Oliwy do ognia dolało opublikowane w piątek wieczorem rozporządzenie Ministra Finansów.

Zgodnie z Kodeksem pracy (Art. 85) firmy mają dokonać wypłaty wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Co ważne, wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca. Oznacza to, że dziś, tj. 10 stycznia, spora grupa pracowników otrzyma przelew od pracodawcy.

Jednak wyliczenie wynagrodzeń na ten miesiąc nie było takie proste. 1 stycznia weszły w życie przepisy zawarte w Polskim Ładzie. Choć zgodnie z nimi dla pracowników zarabiających do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie nowe rozwiązania miały być neutralne, to pierwsze dni ich obowiązywania pokazały, że wcale takie nie są. Nauczyciele czy przedstawiciele służb mundurowych sygnalizowali, że otrzymali niższe niż zazwyczaj przelewy.

W pierwszej kolejności rząd stwierdził, że wina leży po stronie osób wypłacających pensję, ale po fali krytyki przeprosił i przygotował nowe przepisy. A te nie dość że wprowadzają dodatkowe zamieszanie, to jeszcze dokładają pracy już i tak porządnie obciążonym kadrowym i księgowym.

Z nowych wytycznych wynika, że pensję za styczeń trzeba będzie policzyć na dwa sposoby - po nowemu i po staremu. Resort finansów stwierdził, że przyczyną niższego wynagrodzenia u pracowników, którym nie powinno zostać ono obniżone, jest nowy sposób naliczania zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego teraz, w sytuacji, kiedy według nowych wyliczeń wynagrodzenie będzie niższe, trzeba zastosować również stare zasady wyliczenia pensji.

Jak w komunikacie wyjaśnia resort finansów, wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

‼️ Od dziś obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.#PolskiŁad



Komunikat ➡️ https://t.co/lMpbFJxoN1 pic.twitter.com/Y937G77Me5 — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) January 8, 2022

- Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Tym samym pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu - wyjaśnia MF.

"To jest fizycznie niemożliwe"

Na portalach poświęconych doradztwu podatkowemu wrze. Kadrowe i księgowe oburzone są działaniem resortu finansów. Podkreślają, że nie można z dnia na dzień wydawać przepisów, które zmieniają wszystkie zasady wyliczania wynagrodzenia.

Ewa Salska, prezes Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych podkreśla, że 10 stycznia pracownicy otrzymują wynagrodzenia na konta, służba kadrowa wyliczała je w zeszłym tygodniu, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o nowym rozporządzeniu. Także wtedy zostały wykonane przelewy.

- W tym momencie jest jeden wielki chaos i bałagan - mówi wprost i zaznacza, że sprawa dotyczy wyjątkowo drażliwej materii, bo wynagrodzeń pracowników.

Jej zdaniem ministerstwo złamało wszelkie możliwe zasady przy przygotowywaniu i publikowaniu rozporządzenia zmieniającego zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy.

- W ministerstwie finansów zadaliśmy pytanie jak fizycznie mamy korygować te listy według starych i nowych zasad. Usłyszeliśmy, że to nie jest ich problem. Resort ustanawia prawo, a nie stosuje je w praktyce. To nasza rola, a czy my korekty zrobimy ręcznie czy elektronicznie, to nasza sprawa - wyjaśnia.

Jak tłumaczy, w praktyce oznacza to, że trzeba by cofnąć aktualizacje oprogramowania do 2021 roku, wyliczyć pensje "po staremu", znów zaktualizować oprogramowanie, zgodnie z wytycznymi z 2022 roku, znów wyliczyć pensje "po nowemu", wyliczyć różnię. Firmy dostarczające oprogramowania nie były w stanie wprowadzić zmian w ciągu weekendu.

Podkreśla też, że jeśli kadry zastosują rozporządzenie, to wielu pracowników będzie musiało dopłacić podatek przy rozliczeniach rocznych i to jest ogromny problem i zagrożenie dla nich. A ministerstwo nic o tym nie wspomina.

Zaznacza, że na ten moment biura rachunkowe czekają na opinie prawników analizujących zasadność rozporządzenia. Nie planują przeliczać ponownie wynagrodzeń.

- W gorszej sytuacji są jednostki budżetowe, gdzie działają działy kadr, które zapewne będą zmuszone do korygowania wyliczeń. Nie wyobrażam sobie poprawienia w ciągu jednego dnia listy płac zawierającej wynagrodzenia setek czy tysięcy pracowników. To jest fizycznie niemożliwe - podsumowuje.

I pomyśleć, że jest jeszcze cała rzesza księgowych, którzy dopiero w poniedziałek rano w pracy dowiedzą się, że "obowiązują" nowe zasady poboru zaliczki. A wszystko było już przygotowane do wypłaty wynagrodzeń 10 stycznia.. pic.twitter.com/cdpwspmHIr — Małgorzata Samborska (@SamborskaM) January 9, 2022

Małgorzata Samborska, ekspert do spraw kadrowych z firmy doradczej Grant Thornton podsumowała trafnie wieczorno-weekendowe działania ministerstwa finansów na Twitterze. Napisała tak:

- I pomyśleć, że jest jeszcze cała rzesza księgowych, którzy dopiero w poniedziałek rano w pracy dowiedzą się, że "obowiązują" nowe zasady poboru zaliczki. A wszystko było już przygotowane do wypłaty wynagrodzeń 10 stycznia... - skomentowała.