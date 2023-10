Dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Kiedy można odebrać?

W 2023 roku 11 listopada, czyli Święto Niepodległości, przypada w sobotę. Co o takim przypadku mówi Kodeks pracy i co przysługuje pracownikowi?

OPZZ wyjaśnia, że dodatkowy dzień wolny od pracy nie przysługuje również osobom przebywającym w tym dniu na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy urlopie bezpłatnym. Jeśli jednak pracownik kończy zwolnienie z dniem 10 listopada lub będzie niezdolny do pracy od 12 listopada ma prawo do dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Jak wynika z art. 130. § 2. Kodeksu Pracy, jeśli święto wolne od pracy przypada w sobotę pracownik zyskuje dodatkowy dzień urlopu. Pracodawca zobowiązany jest obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że nie obejmuje pracowników wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych - umowy zlecenie i umowy o dzieło.

- Pracodawca musi także udzielić pracownikowi dodatkowy dzień wolny od pracy, gdy święto przypada w dniu wyznaczonym jako dzień jego pracy. W przypadku osób pracujących w dni świąteczne, również obowiązuje zasada, że każde święto w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela skraca wymiar czasu pracy o 8 godzin - podkreśla OPZZ.

Dodatkowy wolny dzień powinien zostać wykorzystany w listopadzie, jeśli w miejscu pracy przyjęto miesięczny okres rozliczeniowy. Pracodawca może udzielić go jeszcze przed świętem wypadającym w sobotę lub już po nim.

OPZZ zaznacza, że pracodawca może wskazać konkretne daty lub pracownicy mogą sami wybrać dzień, w którym wykorzystają dodatkowy urlop. Jednak na prośbę zatrudnionego firma może oddać dzień wolny po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wówczas, w przypadku kontroli należy podać konkretną przyczynę takiej decyzji.

Co ważne, pracownikowi przysługuje cały dzień dodatkowego urlopu za święto przypadające w sobotę. Nie można rozdzielać go na kilka godzin do odebrania w różnych dniach. Pracodawcy, który złamie przepisy, grozi kara grzywny.

