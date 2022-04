Dzień wolny za święto w niedzielę. Czy za 1 maja można odebrać wolne?

Czy za przypadające w niedzielę święto przysługuje nam wolny dzień do odebrania w innym terminie? Niestety nie mamy dobrych wiadomości.

Kodeks pracy jasno reguluje kiedy przysługuje nam dzień wolny za święto wypadające w dniu wolnym od pracy (fot. Unsplash)

Kodeks pracy jasno reguluje, kiedy przysługuje nam dzień wolny za święto wypadające w dniu wolnym. Art. 130 § 2 Kodeksu pracy mówi, że "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin."

Tegoroczne Święto pracy przypada w niedzielę, a to oznacza, że nie przysługuje nam za nie dodatkowy dzień wolny. Gdyby 1 maja wypadał w sobotę, mielibyśmy dzień wolny do odbioru.

Są oczywiście wyjątki od tej reguły. Jeśli niedziela stanowi dla pracownika dzień roboczy (zwykły dzień pracy), w związku z określoną organizacją pracy w danym zakładzie, wówczas, zgodnie z art. 151[11] Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do „oddania” takiemu pracownikowi innego dnia wolnego.

Za pracę w niedzielę pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a za pracę w dniu świątecznym powinien oddać dzień wolny w ciągu danego okresu rozliczeniowego.

Ustawowo w Polsce mamy 13 dni wolnych od pracy w związku ze świętami państwowymi i kościelnymi. Część przypada na dni robocze, część wypada w sobotę (za co przysługuje dzień do odebrania - w 2022 roku będzie jeden taki dzień), część z nich w przyszłym roku obchodzić będziemy w niedzielę, za co dodatkowy dzień wolny nie przysługuje:

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- 6 stycznia - Trzech Króli,

- 17 kwietnia - Wielkanoc,

- 18 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny,

- 1 maja (niedziela) - Święto Pracy,

- 3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja,

- 5 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

- 16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

- 15 sierpnia (poniedziałek) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości,

- 25 grudnia (niedziela) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),

- 26 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie (drugi dzień).

