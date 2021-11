Dzień wolny za Boże Narodzenie i nowy rok wypadające w sobotę. Kiedy można odebrać?

W najbliższym czasie pracownicy dwukrotnie będą odbierać dni wolne za święta przypadające w sobotę. Po raz pierwszy, za pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia), po raz drugi za 1 stycznia. Kiedy mogą odebrać dni wolne za pracę w sobotę i czy ewentualne chorobowe pozbawi ich takiego prawa?

Autor: Michał Wroński

• 15 lis 2021 19:00





Pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypadnie w tym roku w sobotę (Fot. PAP/Tytus Żmijewski)

Kodeks Pracy mówi, że każde święto „występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Taka sytuacja wystąpi niebawem dwukrotnie.

W sobotę przypadać będzie pierwszy dzień Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Pracownikom należeć się będą z tego tytułu dni wolne w innym terminie.

Trzeba pamiętać, że pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W części instytucji publicznych piątek, 12 listopada, był dniem wolnym od pracy. Niektórzy z tamtejszych pracowników odpracowali go wcześniej, inni zaś dostali wolne na mocy np. zarządzenia burmistrza, czy prezydenta miasta, którzy właśnie 12 listopada wskazali jako termin odebrania przysługującego dnia wolnego za przypadający w sobotę pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia).

W tym roku sytuacja, gdy pracownikom należy się dzień wolny za święto przypadające w sobotę, wydarzy się jeszcze raz. Po raz pierwszy miała miejsce przy okazji majówki – wówczas w sobotę wypadał 1 maja, który ustawowo jest dniem wolnym od pracy. Po raz drugi taki układ kalendarza wystąpi w czasie Bożego Narodzenia – 25 grudnia, czyli pierwszy dzień świąt przypadnie właśnie w sobotę, co oznacza, że wszyscy pracownicy, dla których normalnie sobota jest dniem wolnym od pracy, będą musieli otrzymać od pracodawcy możliwość odebrania tego wolnego w innym terminie (w nowym roku święto przypadające w sobotę zdarzy się tylko raz i to od razu na samym początku - w sobotę przypadnie bowiem 1 stycznia). Wynika to wprost z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, który mówi, że każde święto „występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Kiedy można odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Jak przypomina Państwowa Inspekcja Pracy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego z tego tytułu w przyjętym okresie rozliczeniowym (jego długość powinna być wskazana w regulaminie pracy danej firmy, przy czym w większości firm maksymalnie trwa on cztery miesiące). Jeśli więc dla firmy okresem rozliczeniowym jest miesiąc, to dzień wolny za przypadające w sobotę Boże Narodzenie powinien zostać udzielony jeszcze w grudniu. Termin tego wolnego wskazuje pracodawca, choć może uwzględnić zgłaszane w tej sprawie opinie pracowników (o ile proponowane terminy mieszczą się w okresie rozliczeniowym). Co istotne, dzień wolny musi zostać udzielony w całości – nie ma możliwości rozbicia go na wolne godziny, odbierane w różnych terminach. PIP przypomina też, że fakt ewentualnego przebywania pracownika w świąteczną sobotę na zwolnieniu lekarskim nie pozbawia go prawa do odebrania dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę. - Jeżeli bowiem pracodawca wyznaczył jako dzień wolny w zamian za święto dzień przypadający po powrocie chorego pracownika do pracy, pracownik ten ma prawo z tego wolnego dnia skorzystać – wyjaśnia PIP.

