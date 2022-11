Dzień na próbę bez wynagrodzenia. Czy to jest legalne?

Pracodawca, który nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (fot. Shutterstock)

Pracodawca, który nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (fot. Shutterstock)

Często zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy organizują dni próbne przed przyjęciem pracownika do pracy i podpisaniem wiążącej umowy. Co z wynagrodzeniem? Kiedy dni próbne są niezgodne z prawem?

Pracodawca, który chce sprawdzić kwalifikacje pracownika przed podjęciem decyzji o dłuższej współpracy, powinien zawrzeć z nim umowę o pracę na czas próbny.

Umowa o pracę na czas próbny powinna być zawarta na czas nieprzekraczający trzech miesięcy i mieć formę pisemną. Powinna zawierać przede wszystkim informacje o rodzaju pracy, miejscu jej wykonywania, wysokości wynagrodzenia, wymiarze czasu pracy i terminie jej rozpoczęcia.

Zgodnie z prawem, umowa o pracę na czas próbny może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron. Obowiązuje tu także okres wypowiedzenia:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Dzień próbny za darmo

Jak informuje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, przepisy prawa pracy nie dopuszczają możliwość sprawdzenia kwalifikacji pracownika bez wcześniejszego zawarcia z nim umowy o pracę.

Nieodpłatna praca na próbę narusza art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto taka forma współpracy, narusza art. 84, mówiący o braku możliwości zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia:

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Prócz tego pracodawca nie powinien dopuszczać do pracy osoby, która nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz nie została przeszkolona w zakresie BHP.

Pracodawca, który nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl