Dzięki kobietom polska gospodarka mogłaby być warta 300 mld zł więcej

Według raportu "Win-win: Wykorzystanie pełnego potencjału kobiet w polskiej gospodarce" firmy McKinsey istnieje możliwość zwiększenia polskiego PKB o 9 proc. do 2030 r. poprzez lepsze wykorzystanie zawodowego potencjału kobiet. To kwota blisko 300 mld zł rocznie.

Ciekawym wnioskiem płynącym z raportu firmy ManpowerGroup "Czego pragną pracownicy" jest fakt, że aż 81 proc. kobiet (o 11 proc. więcej niż mężczyzn) uważa rozwój zawodowy za istotny. Kobiety pragną rozwijać się oraz pracować na stanowiskach odpowiednich ich kompetencjom i ambicjom. Warto zastanowić się, co powoduje brak równowagi płci w gospodarce. Jak wynika z raportu "Win-win: Jak lepiej wykorzystać potencjał kobiet w polskiej gospodarce", istnieją dwa kluczowe czynniki, które wpływają na tę sytuację.

Po pierwsze 28 proc. ankietowanych kobiet jest zdania, że płeć utrudnia im uzyskanie podwyżki lub awansu. Po drugie 1/4 ankietowanych kobiet przyznaje, że nie może rozwijać kariery z powodu braku równowagi między życiem prywatnym a pracą (wśród badanych mężczyzn tylko 7 proc. jest takiego zdania).

Według raportu "Women in the Workplace 2022" opracowanego przez firmę McKinsey w 2021 r. na 100 mężczyzn tylko 87 kobiet awansowało na stanowiska kierownicze. Wynika z tego, że mężczyźni są znacznie liczniejsi na stanowiskach menedżerskich, a kobiety mają trudności w ich dogonieniu.

Zmiany w przepisach i Dyrektywa Work-Life Balance mogą okazać się pomocne w osiągnięciu celu

Wprowadzenie nowych przepisów do Kodeksu pracy oraz zmian w innych ustawach stanowi implementację dwóch dyrektyw: dyrektywy rodzicielskiej oraz dyrektywy work-life balance. Celem tych zmian jest dostosowanie polskiego prawa do ewoluujących trendów na rynku pracy oraz wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią pracującym rodzicom pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

- Ważne jest, aby te zmiany skoncentrowały się głównie na kobietach, ponieważ dane ZUS pokazują, że w 2021 r. 99 proc. kobiet korzystało z urlopów rodzicielskich, podczas gdy tylko 1 proc. mężczyzn. Jednym z głównych celów nowych przepisów jest osiągnięcie równych szans dla kobiet i mężczyzn na rynku pracy, włącznie z równym traktowaniem w miejscu pracy oraz równomiernym podziałem obowiązków związanych z opieką nad dziećmi między kobiety a mężczyzn - mówi Magdalena Włastowska, dyrektor ds. rozwoju w firmie konsultingowej W&W Consulting.

W ramach implementacji unijnych dyrektyw zmieniono przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego, skracając okres wykorzystania tego urlopu do 12 miesięcy życia dziecka (wcześniej wynosił 24 miesiące). Celem tej zmiany jest zachęcenie ojców do wcześniejszego korzystania z urlopu, aby aktywnie zaangażowali się w opiekę nad dzieckiem w kluczowym okresie jego życia.

Dodatkowo, wprowadzono wydłużenie urlopu rodzicielskiego, z zastrzeżeniem, że ten urlop jest dostępny dla obu rodziców. Rodzice mają teraz większą elastyczność w kształtowaniu swojego urlopu, mogą go podzielić między sobą według własnego uznania. Na przykład, mogą zdecydować się na podział urlopu na około 20 tygodni dla każdego z rodziców i wziąć go w tym samym czasie. Ważne jest jednak zauważyć, że 9 tygodni urlopu jest przeznaczone tylko dla jednego z rodziców i nie może zostać przekazane drugiemu rodzicowi.

Wprowadzono także ułatwienia dla kobiet dotyczące urlopowych decyzji związanych z rodzicielstwem. Po porodzie kobieta nie musi od razu podejmować decyzji dotyczących urlopu rodzicielskiego i wyboru opcji. Musi jedynie zdecydować o wysokości zasiłku i, jeśli zdecyduje się na tę opcję, złożyć odpowiedni wniosek o 81,5 proc. zasiłku. Sam wniosek o urlop rodzicielski można złożyć w późniejszym terminie, co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Urlop rodzicielski może być udzielany jednorazowo lub w maksymalnie 5 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Wprowadzenie unijnych dyrektyw do polskich przepisów pozwoli rodzicom równo dzielić obowiązki związane z wychowywaniem dziecka (fot. sofatutor/Unsplash)

Dodatkowo prawo do urlopu rodzicielskiego nie jest już uzależnione od tego, czy matka dziecka pozostaje zatrudniona (ubezpieczona) w dniu porodu. Ojciec dziecka, będący pracownikiem, może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, nawet jeśli matka dziecka nie pracowała (nie była ubezpieczona) w dniu porodu.

Wprowadzono również nową formę bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni kalendarzowych rocznie. Ma on na celu umożliwienie osobistej opieki lub wsparcia członkom rodziny (synowi, córce, matce, ojcu lub małżonkowi) lub osobie mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym, która potrzebuje opieki z powodów medycznych.

- Bez wątpienia urlopy związane z rodzicielstwem, w tym przede wszystkim urlop macierzyński, odgrywają znaczącą rolę w życiu rodzinnym. Urlop macierzyński jest bardzo ważny dla kobiet, ponieważ pozwala na budowanie mocnych podstaw dla swoich dzieci i rodziny. Dlatego też macierzyński przysługuje pracownicy z automatu z dniem porodu – dodaje Magdalena Włastowska.

Zmiany mogłyby dać więcej niż tylko korzyści finansowe

Jak dodaje Włastowska, stworzenie atmosfery, w której kobiety mają swobodę podejmowania decyzji dotyczących dalszych urlopów związanych z rodzicielstwem, a mężczyźni są zachęcani do większego zaangażowania w życie rodzinne, daje kobietom większe możliwości rozwoju zawodowego po przejściu na stanowisko rodzicielskie. Istotne jest również umożliwienie łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, przy zachowaniu nie wyższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (urlop rodzicielski jest wtedy udzielany na pozostałą część wymiaru czasu pracy).

Zapewnienie równych szans na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn oraz większe zaangażowanie mężczyzn w życie rodziny przynosi korzyści także w aspekcie społecznym. Z jednej strony jest rosnąca równość szans na rynku pracy, co umożliwia kobietom większą niezależność finansową i rozwijanie swojej kariery zawodowej, a z drugiej, większe zaangażowanie mężczyzn w życie rodziny sprzyja budowaniu silniejszych więzi rodzinnych i stanowi pozytywny wzorzec dla dzieci.

- Działanie w ramach równości w miejscu pracy, w tym równości płacowej, to coś więcej niż tylko narzędzie konkurencyjne pracodawców na rynku pracy. To także okazja do zwiększania zaangażowania pracowników, utrzymania talentów, uatrakcyjnienia reputacji marki oraz przyciągania inwestorów. Środowisko pracy zmienia się bardzo szybko, jednak dzisiejsze działania będą miały niewątpliwy wpływ na to, co się zadzieje w przyszłości – podsumowuje Włastowska.

