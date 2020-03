Dyskryminacja w zatrudnieniu w czasach koronawirusa

Wprowadzając prace zdalną istotne jest to, by w momencie dokonywania decyzji organizacyjnych, pracodawcy mieli na uwadze przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.

Kodeks Pracy mówi jasno: pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie warunków zatrudnienia bez względu na ich cechy indywidualne. Katalog cech stanowiących przyczynę dyskryminacji jest bardzo szeroki. Najczęściej mówi o dyskryminacji wynikającej z płci, wieku, przekonań politycznych czy orientacji seksualnej.

Jednak jak podkreśla mecenas Andrzej Wilk z kancelarii Chałas i Wspólnicy, dowolne delegowanie pracowników do pracy zdalnej w dobie koronawirusa, na podstawie niejasnych kryteriów, może być także postrzegane jako dyskryminacja.

- Praca powinna być organizowana w sposób zapewniający rotacyjność oraz sprawiedliwe obciążenie obowiązkami wszystkich pracowników. Nie może być tak, iż tylko niektórzy pracownicy znajdujący się w tej samej sytuacji są w sposób nieuzasadniony narażani lub bardziej narażani na ryzyko zakażenia wirusem - podkreśla.

Wybór pracowników, którzy będą pracowali zdalnie, powinien opierać się o kryteria obiektywne, konkretne, zrozumiałe dla pracowników i uzasadnione w tej szczególnej sytuacji.

Pod uwagę mogą być tu brane takie kwestie jak dojazd do pracy, czynniki ryzyka czy obiektywna możliwość wykonywania pracy zdalnej. Wybór pracowników może opierać się także na ich dobrowolnym zgłoszeniu chęci do pracy w biurze.

Należy pamiętać o jeszcze jednej kwestii. W sytuacji pracy zdalnej, nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których tylko kadra managerska ma prawo pracować zdalnie, podczas gdy szeregowi pracownicy są zmuszani do przychodzenia do biura. Niedopuszczalna jest również sytuacja odwrotna.

- W szczególności należy wprowadzić rotacyjność pracowników pracujących zdalnie w stosunku do pracowników świadczących pracę z siedziby firmy. Zmiany pracowników powinny następować w równych odstępach czasu, np. co 3 dni lub co tydzień lub kilka godzin w zależności od długości trwania pracy zdalnej, aby wszystkim pracownikom zapewnić odpowiednią ochronę życia i zdrowia oraz obłożenie pracą. W kwestii sankcji, możliwe jest bardzo szerokie spektrum podstaw odpowiedzialności prawnej pracodawcy począwszy od przepisów kodeksu pracy, poprzez odpowiedzialność cywilnoprawną czy wreszcie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika - tłumaczy Andrzej Wilk.

Praca na ryzyko pracodawcy

Warto mieć na uwadze, że cechą charakterystyczną stosunku pracy jest wykonywanie pracy „na ryzyko” pracodawcy, który dostarcza pracownikowi narzędzi, materiałów i innych środków niezbędnych do wykonywania umówionych obowiązków

W tym obowiązku również kryje się obowiązek pracodawcy dotyczący niedyskryminowania pracowników. Pracodawca powinien w równy sposób dostarczyć wszystkim pracownikom sprzęt oraz narzędzia konieczne do wykonywania pracy np. laptopów, telefonów służbowych. Nie może dochodzić do sytuacji, w której przedmioty są dostarczane jedynie części pracowników, zatrudnionych na wyższych stanowiskach w zakładzie pracy, a pozostałe osoby są zmuszane do korzystania z prywatnych zasobów – wyjaśnia mecenas Katarzyna Świerkot.

Praca pracownika na prywatnym sprzęcie oraz zasobach powinna prowadzić do refundacji poniesionych wydatków np. na energię elektryczną czy Internet.

- Ustawodawca nie uregulował kwestie zwrotu wydatków jakie pracownik ponosi w związku z pracą zdalną. Brak takich ustaleń poczynionych przez pracodawcę może powodować ryzyko roszczeń ze strony pracowników. Czas epidemii i pracy zdalnej może znacząco się przedłużyć, co spowoduje, iż koszty pracy zdalnej leżące po stronie pracownika będą przez niego odczuwalne - wskazuje Andrzej Wilk.