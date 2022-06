Dyskryminacja kobiet w Kauflandzie. Sieć zabiera głos w sprawie kontroli PIP

jk

• 17 cze 2022 15:30





Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w jednym ze sklepów Kauflandu, z której wynika, że w sieci dochodziło do dyskryminacji pracowników, korzystających z uprawnień rodzicielskich. Sieć z kolei podkreśla, że wynagrodzenie "nie jest zależne od płci, a wyłącznie od kwalifikacji i doświadczenia, które osoba zatrudniona zdobywa, pracując na określonym stanowisku". W ocenie PIP w sieci Kaufland dochodziło do dyskryminacji pracowników, korzystających w uprawnień rodzicielskich (Fot. Wolny Związek Zawodowy „Jedność Pracownicza”/Facebook)

REKLAMA

W ocenie PIP w sieci Kaufland dochodziło do dyskryminacji pracowników, korzystających w uprawnień rodzicielskich.

Kaufland podkreśla, że pismo skierowane przez PIP do przedstawicieli organizacji związkowej nie stanowi ostatecznego protokołu z kontroli przeprowadzonej w jednym z marketów Kaufland.

Kaufland twierdzi także, że cały czas pozostaje otwarty na rozmowy ze związkowcami. Na dialog liczą także związkowcy, którzy zaznaczają, że są w kontakcie z zarządem spółki i czekają na decyzję.

Wolny Związek Zawodowy „Jedność Pracownicza” poinformował o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Kauflandzie. W ocenie inspektora pracy w sieci dochodziło do dyskryminacji pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich.

- W pierwszym z kontrolowanych marketów w Dęblinie inspekcja sprawdziła wynagrodzenia pracowników. Potwierdziły się nasze zarzuty. PIP krok po kroku sprawdzała: czy w wynagrodzeniach pracowników istnieje nierówność, z czego ona wynika, kiedy pracownice korzystały z urlopów rodzicielskich i jak przełożyło się to na wzrost ich wynagrodzenia. Wniosek z kontroli jest jasny - potwierdzenie dyskryminacji płacowej osób korzystających z uprawnień rodzicielskich - czytamy w komunikacie związkowców.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W czym dokładnie tkwi problem? Jak wyjaśniają związkowcy z "Jedności Pracowniczej", problemem jest model przyznawania podwyżek. Pomija on osoby nieobecne w pracy, także te przebywające na urlopach macierzyńskich.

Czytaj też: Dyskryminacja i mobbing w Kauflandzie. Według sieci związkowcy kłamią

- Gdy kobieta wraca do pracy po urlopie, nie uzyskuje wynagrodzenia tak samo wysokiego, jak gdyby była w pracy i obejmowały ją podwyżki. Nie dość, że wynagrodzenie to jest niższe, to jeszcze nigdy nie jest w stanie „dogonić” pozostałych osób. Przez fakt macierzyństwa kobieta trwale odstaje swoim wynagrodzeniem przez wiele lat od osób, które wykonują identyczną pracę - wyjaśniają związkowcy.

Stanowisko Kauflandu

Poprosiliśmy Kaufland o komentarz. W przesłanym do redakcji oświadczeniu sieć podkreśla, że wszyscy pracownicy "pracują na tych samych, ściśle określonych zasadach" - pracodawca sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji. - Kobiety, które po urodzeniu dziecka wracają do pracy, mają możliwie elastyczny grafik dostosowany do ich potrzeb, wyprawkę dla maluszka, a także możliwość objęcia dziecka prywatną opieką medyczną - mówi Jerzy Piątek z działu komunikacji korporacyjnej Kaufland Polska. Czytaj też: Kaufland ruszył z nową kampanią. "Miejsce pracy dla każdego" - Wynagrodzenie w naszej firmie nie jest zależne od płci, a wyłącznie od kwalifikacji i doświadczenia, które osoba zatrudniona zdobywa, pracując na określonym stanowisku. Każdy pracownik, który wraca do pracy po dłuższej przerwie, np. wynikającej z urlopu rodzicielskiego, ma zagwarantowane to samo stanowisko i takie same warunki zatrudnienia, jak w momencie pójścia na urlop, z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzenia mających miejsce w międzyczasie dla jego stanowiska pracy - dodaje Jerzy Piątek. Czas na dialog Sieć podkreśliła również, że pismo skierowane przez Państwową Inspekcję Pracy do przedstawicieli organizacji związkowej nie stanowi ostatecznego protokołu z kontroli przeprowadzonej w jednym z marketów Kaufland. - Po otrzymaniu wstępnego protokołu kontrolnego, zgodnie z przysługującym nam prawem, przesłaliśmy stanowisko sieci Kaufland odnoszące się do zawartych w nim ustaleń. Obecnie czekamy na ustosunkowanie się Państwowej Inspekcji Pracy do naszych zastrzeżeń - zaznacza Jerzy Piątek.



Kaufland twierdzi także, że cały czas pozostaje otwarty na rozmowy ze związkowcami. - Zachęcamy przedstawicieli Związku Zawodowego WZZ „Zmiana - Jedność Pracownicza" do podjęcia konstruktywnego dialogu - mówi Piątek. Na dialog liczą także związkowcy. Jak czytamy na Facebooku, są oni w kontakcie z zarządem spółki i czekają na decyzję. - Wkrótce powinno dojść do zmian w regulaminie wynagradzania, którego zapisy naruszały prawo. Będziemy także nadzorować wypłatę rekompensat. Przedstawimy plan działania, najlepiej jeśli Kaufland zrobiłby to "dobrowolnie" (do 36 miesięcy wstecz), ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - twierdzą związkowcy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU