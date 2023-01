Dwukrotna podwyżka, nowe obowiązki w ZUS. Zobacz, co zmieniło się w prawie pracy

Nowy rok przyniesie sporą porcję zmian w prawie pracy. W górę, i to dwa razy, pójdzie płaca minimalna. Wyższe będą również stawki diet w podróżach służbowych. Każdy płatnik składek musi mieć profil na PUE ZUS. Jakie jeszcze zmiany dla pracowników i pracodawców przyniesie rok 2023? Sprawdziliśmy to.

Wraz z podwyżką płacy minimalnej, od nowego roku zmienią się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, obliczane przez przedsiębiorców.

Wyższe składki obowiązują od 1 stycznia. A podwyżka jest rekordowa.

Zobacz: Nadchodzi największa podwyżka składek ZUS w historii. Tyle zapłacimy w 2023 roku

- W 2023 roku składki ZUS wynoszą 1418,48 zł. W 2022 było to 1211,28 zł. Oznacza to wzrost o 207,20 zł miesięcznie w stosunku rok do roku. Tym samym jest to najwyższy w historii wzrost składki - wyliczał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.pl.

Najwięcej zapłacimy za składkę emerytalną. W 2023 roku wyniesie ona ponad 812 zł. Składka rentowa będzie równa nieco ponad 332 zł. Składka chorobowa i na fundusz pracy wyniosą prawie po 102 zł. Z kolei składka wypadkowa to ponad 69 zł.

Diety za podróże służbowe na terenie kraju w górę

Od 1 stycznia obowiązują także wyższe stawki diety za podróże służbowe krajowe. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa stawkę diety z 38 zł do 45 zł za dobę podróży.

Podwyższenie stawki diety oznacza, że zmianie ulegają także stawki ryczałtu za nocleg i ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej:

ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, stanowiący 20 proc. stawki diety, wyniesie 9 zł (obecnie 7,60 zł),

ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety, wyniesie 67,50 zł (obecnie 57 zł).

Zobacz: Duże zmiany dla pracowników od 1 stycznia. Pierwsza podwyżka od 15 lat

Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego

Od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika.

Jak informuje serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców biznes.gov.pl, to oznacza, że te dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy).

Nowe przepisy dotyczą w szczególności:

oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek,

oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

oświadczenia o obliczaniu zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia,

oświadczenia o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia,

oświadczenia o stosowaniu bądź niestosowaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów.

Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku

W 2023 roku płatnik będzie zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiąca nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

Podatnik (zatrudniony) będzie uprawniony do złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika,

o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom,

o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS

Od 1 stycznia każdy płatnik składek będzie musiał posiadać aktywny profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Obowiązek ten obejmie firmy, ale także duchownych, rodziców zatrudniających nianie na umowie uaktywniającej czy też osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zobacz: Od stycznia ZUS wprowadza nowy obowiązek

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli tylko płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Teraz dotyczy on każdego przedsiębiorcy, także emerytów i rencistów, którzy do swojego świadczenia dorabiają, prowadząc własne firmy.

Pod koniec 2022 roku konto na PUE ZUS miało 10,8 mln osób. W razie niedopełnienia tego obowiązku ZUS założy profil PUE za płatnika, jednak to płatnik będzie musiał przekazać do ZUS swój adres elektroniczny.

Ponowny „autozapis” do PPK

1 stycznia zacznie obowiązywać także ponowny „autozapis” do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Dotyczy on osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do Pracowniczego Planu Kapitałowego. Co 4 lata pracodawca jest zobowiązany ponowić „autozapis” do PPK. Pierwszy ponowny „autozapis” do programu będzie miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd.

Osoba zatrudniona czy uczestnik PPK, jeśli chce zrezygnować z dokonywania wpłat, musi ponownie zrezygnować, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji.

Przeczytaj: Aż 40 proc. pracodawców nie widzi żadnych zalet w programie, który miał uratować nasze emerytury

Zmiany w spółkach komandytowych

Wraz z nowym rokiem skończył się dobry czas dla osób prowadzących spółki komandytowo-akcyjne. Od 2023 komplementariusze SKA są uznawani za osoby prowadzące działalność pozarolniczą i mają płacić składki na ubezpieczenie społeczne oraz składkę zdrowotną. Do tej pory byli zwolnieni z tego obowiązku, a po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, zwolnienie to było kusząca perspektywą dla przedsiębiorców.

Zobacz: Koniec omijania Polskiego Ładu. Spółki komandytowo-akcyjne przestaną być opłacalne

To spowodowało ogromny wzrost zakładania tego typu spółek. Z danych GUS wynika, że w IV kwartale 2021 roku odnotowano 88 605 rejestracji przedsiębiorstw. To o 16,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jeśli chodzi o formy prawne, jakie wybierali przedsiębiorcy, to największy wzrost rejestracji (ponad 7-krotny) nastąpił właśnie w spółkach komandytowo-akcyjnych.

Zasiłek macierzyński dla rodziców adopcyjnych

Od 1 lutego 2023 r. w życie wchodzą przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego dla rodziców adopcyjnych.

Zasiłek macierzyński (za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego) będzie przysługiwał ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 14 lat i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia. Dotychczas ten zasiłek przysługiwał na dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 lat.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl