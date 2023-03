Dwie pracujące niedziele w kwietniu. Pracownicy handlu są niezadowoleni

W kwietniu będą dwie handlowe niedziele. Pierwsza już 2 kwietnia, a następna 30 kwietnia. Oznacza to wzmożoną liczbę skarg do stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom. Tradycyjnie największa część skarg dotyczy sektora handlowego.

- Tradycyjnie przed każdą handlową niedzielą odbieramy przynajmniej kilkanaście wiadomości, że pracodawcy, szczególnie w handlu, zmuszają pracowników do tego, by przyszli do pracy w niedzielę. W kwietniu mamy kumulację handlu w ten dzień, stąd w skargach do nas pojawiają się informacje, że niektórzy wbrew swojej woli otrzymali dwa dni dyżurne w niedzielę. Niektórzy menadżerowie zastrzegają, że nie ma możliwości brania urlopu na niedzielę lub nawet sugerują pracownikom, że odebranie dni wolnych za pracę w niedzielę będzie możliwe dopiero po majówce – mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

W marcu do Stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom trafiło już ponad 50 skarg na konieczność pracy w niedzielę, pracy w okolicach wielkanocnych czy braku urlopu na majówkę.

- Majówka to bardzo delikatny temat w tym roku. Wystarczą trzy dni urlopu, by wypoczywać 9 dni. Niestety pracownicy handlu na takie luksusy nie mogą liczyć. Od lat najpoważniejszym problemem tej branży jest zbyt mała ilość pracowników, co przekłada się na to, że zespoły są przepracowane. Dostajemy sygnały, że na weekendy czy na święta często pracownicy są przerzucani „ze sklepu do sklepu” żeby tylko uzupełnić braki kadrowe – mówi Małgorzata Marczulewska.

Wpływające skargi nie dotyczą problemów z wynagrodzeniami.

- W przypadku handlu nie mamy skarg na brak wynagrodzeń. Nie mamy nawet skarg na to, że pensje są niskie czy nieproporcjonalne do pracy. Tutaj wiadomości w znaczącej części dotyczą właśnie przepracowania oraz tego, że ludzi do pracy jest mało, a obowiązków i oczekiwań klientów coraz więcej – mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Handlowe w niedziele w 2023 roku: sześć pełnych i jedna połowiczna

Zakaz handlu nie obowiązuje w ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. A zatem w 2023 r. handlowe będą niedziele przypadające: 29 stycznia, 2 kwietnia, 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia, 17 grudnia i 24 grudnia.

Ostatni z wymienionych dni to nie tylko handlowa niedziela, ale zarazem Wigilia. 24 grudnia obowiązują inne przepisy. Zgodnie z nimi po godzinie 14.00 zakazane są handel i wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

