Dwa dni wolnego rocznie dla pracowników. Ministerstwo szykuje nowe przepisy

Ponadto w nowelizacji ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie określono również nowe zasady przyznawania rekompensat i zwrotów za przejazdy związane z donacją krwi. I tak, zgodnie z propozycją dawcom krwi i jej składników ma przysługiwać:

zwrot kosztów przejazdu do i z jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, gdzie dawca oddał krew,

rekompensata energetyczna wydawana przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi (teraz wynosi 4500 kcal przy oddaniu 450 ml krwi) – dotyczy to także osób, które zostały poddane zabiegom uodpornienia lub wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.

Ustawodawca wprowadził również rekompensatę pieniężną dla dawców rzadkich grup krwi oraz dawców, którzy przed pobraniem krwi poddali się zabiegowi uodpornienia czy innym zabiegom celem uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych. Mogą oni liczyć na 1000 złotych jednorazowej rekompensaty. Wiąże się ona z niedogodnościami wynikającymi ze wstawienia się w danej jednostce publicznej służby krwi w celu wykonania zabiegu.

Długa lista uwag do nowelizacji ustawy dotyczącej krwiodawców

Podczas konsultacji społecznych do resortu zdrowia wpłynęło wiele uwag związanych zaproponowanymi rozwiązaniami, również od osób prywatnych.

M.in. wskazali oni, by w ustawie na stałe zapisać przepis uprawniający dawców krwi do 33 proc. zniżki na przejazdy pociągami. Takie rozwiązanie obowiązywało podczas stanu zagrożenia epidemicznego, ale wraz z jego odwołaniem przestało działać.

Warto przypomnieć, że np. PKP Intercity zdecydowała się przedłużyć obowiązywanie tej zniżki. – W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33 proc., mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. (uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia) – podała spółka.

Podczas konsultacji wpłynął wniosek o to, by krwiodawcy mieli zniżki na korzystanie z basenów i obiektów sportowych należących do samorządu terytorialnego. Znalazła się też propozycja, by za każdą donację krwi ZUS lub Ministerstwo Zdrowia przekazywało na konto emerytalne donatora kwotą 20 zł z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

