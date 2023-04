Duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Nowe przepisy od 7 kwietnia

Od piątku to również KGSG będzie odpowiedzialny za realizację zadań związanych z udzielaniem oraz organizacją pomocy cudzoziemcom w dobrowolnym powrocie i pomocy w przeniesieniu ich do innego państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Efektem tego zapisu są zmiany w zakresie prowadzonych krajowych rejestrów spraw dotyczących zgód na pobyt ze względów humanitarnych i zgód na pobyt tolerowany, zobowiązań do powrotu, wydaleń z RP obywateli UE i członków ich rodzin, przekazań do innego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ustawa przewiduje również, że Komendant Główny Straży Granicznej będzie właściwy

do umieszczania, usuwania i aktualizowania wpisów w SIS do celów powrotu, a komendanci oddziałów i placówek Straży Granicznej do inicjowania i przeprowadzania dotyczących tych wpisów konsultacji z innymi państwami członkowskimi korzystającymi z SIS, już w odniesieniu do decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanych (albo utrzymanych w mocy w całości lub w części) od dnia 7 marca 2023 r., albowiem eksploatacja SIS zgodnie z nowymi zasadami, mocą decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, rozpoczęła się w tym dniu.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach?

Ustawa wprowadza:

możliwość wydania (i zwolnienia z opłaty za wydanie) – w nowej tymczasowej i uproszczonej procedurze – polskiego dokumentu podróży cudzoziemcowi, który posiada obywatelstwo określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

możliwość dla obywatela Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium RP, pobierania, przechowywania i prezentacji w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel dokumentu elektronicznego zawierającego dane dziecka będącego pod jego władzą rodzicielską;

poszerzony katalog dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego jako obcego będącą warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Większość przepisów ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw w większości wchodzi w życie w najbliższy piątek 7 kwietnia. Dłuższe vacatio legis dotyczy dotyczy niektórych regulacji, wymagających np. dostosowania systemów teleinformatycznych oraz wydania stosownych rozporządzeń.

