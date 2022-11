Duże zmiany w zasiłkach dla bezrobotnych od nowego roku. Będą nowe zasady

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o aktywności zawodowej wprowadza zmiany w przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych. Te dotyczą przede wszystkim wysokości kwoty wynagrodzenia, jaką dana osoba musi uzyskać za pracę, by nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość i okres pobierania wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych uzależniona będzie, jak obecnie, od długości posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku . W przypadku, gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, bezrobotnemu przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku.

Dotychczas zasiłek dla bezrobotnych mogła uzyskać osoba, która otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę , od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Wkrótce to się zmieni i wystarczy połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę . Zmianę wprowadza przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o aktywności zawodowej.

Bezrobotni, którzy posiadają okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat, dostaną 100 proc. zamiast 80 proc. zasiłku.

Prawo do zasiłku przez 180 lub 365 dni

Podstawowy okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych będzie - tak jak obecnie - wynosił 180 dni. Warunek ten dotyczy bezrobotnych, którzy w okresie pobierania zasiłku, mieszkali na obszarze powiatu, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Przez 365 dni zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał bezrobotnym którzy:

w okresie pobierania zasiłku mieszkają na obszarze powiatu, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

mają więcej niż 50 lat i posiadają jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;

mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego;

samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

W przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie jego pobierania lub w ciągu 30 dni po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej (zgodnie z odrębnymi przepisami) zasiłek macierzyński.

Dla kogo zasiłek?

Proponowane zapisy nie zmieniają warunków koniecznych do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w szczególności okresu aktywności zawodowej uprawniające do uzyskania prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni i spełniają warunki do jego uzyskania. Urząd sprawdza historię bezrobotnego z ostatnich osiemnastu miesięcy przed dniem rejestracji. Jeśli w tym czasie przez co najmniej rok pracował legalnie, zapewne zasiłek zostanie mu przyznany.

Do 365 dni pracy wliczają się także m.in. okres urlopu wychowawczego (bezwzględnie) i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli podstawę jego wymiaru, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

