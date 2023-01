Duże zmiany w umowach o pracę. Wkrótce nowe przepisy, które sporo namieszają

Nowelizacja Kodeksu pracy namiesza w zasadach zawierania umów o pracę. Zgodnie ze zmianami okres, na jaki będzie mogła zostać zawarta umowa na okres próbny, wyniesie od 1 do 3 miesięcy. Szefowa resortu pracy Marlena Maląg poinformowała niedawno, że projekt jest procedowany w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów. - Niezwłocznie po przyjęciu projektu ustawy przez ten Komitet oraz przez Radę Ministrów zostanie on skierowany do prac parlamentarnych - dodała.

Zmiany w umowach o pracę mają wejść w życie w 2023 roku. (fot. Unsplash/Gabrielle Henderson)