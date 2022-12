Duże zmiany dla pracowników od 1 stycznia. Pierwsza podwyżka od 15 lat

Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł). Zwrot kosztów za nocleg nie nastąpi, jeśli pracodawca uzna, że pracownik miał możliwość powrotu do miejsca stałego lub czasowego pobytu.

Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej zwiększa stawkę diety z 38 zł do 45 zł za dobę podróży. Przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. To kolejna podwyżka diety w ostatnich miesiącach (obowiązująca aktualnie stawka została ustalona w lipcu 2022 r.)

Dieta krajowa nie powinna być niższa niż stawka określona dla pracownika sfery budżetowej, jednakże regulacje obowiązujące w danym zakładzie pracy mogą założyć zwiększenie tej kwoty. Jeśli takich regulacji nie ma, wówczas stosuje się postanowienia rozporządzenia.

Jak oblicza się wysokość diety krajowej?

W przypadku jednodniowej podróży, która trwała od 8 do 12 godzin, pracownikowi należy się 50 proc. pełnej diety. W przypadku podróży trwającej powyżej 12 godzin przysługuje dieta pełna. Diety się nie przyznaje, jeśli podróż służbowa trwała poniżej 8 godzin.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku wyliczania wysokości stawki diety w przypadku wyjazdu trwającego więcej niż jedną dobę. Wówczas każdy pełny dzień wyjazdu jest równoznaczny z otrzymaniem diety pełnej. Natomiast za dzień niepełny należy się 50 proc. (podróż trwająca w ten dzień nie dłużej niż 8 godzin) lub 100 proc. (podróż trwająca ponad 8 godzin).

Kilometrówka do góry? Nic nie jest przesądzone

Wiele wskazuje, że do góry pójdą również stawki kilometrówki. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia zakładającego wzrost stawek tzw. kilometrówki, czyli zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie legislacja.rcl.gov.pl, projekt aktualnie jest na etapie opiniowania przez organizacje związkowe, przedstawicieli pracodawców czy Radę Dialogu Społecznego.

Zgodnie z projektem, maksymalne stawki "kilometrówki", czyli za przejechanie 1 km wzrosną:

z 0,5214 do 0,89 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc.,

z 0,8358 do 1,038 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc.,

z 0,2302 do 0,69 zł dla motocykla,

z 0,1382 do 0,42 zł dla motoroweru.

Planowaną zmianę ministerstwo uzasadnia wzrastającymi kosztami eksploatacji pojazdów, co spowodowane jest m. in. wzrastającymi cenami paliwa. Jak podkreślono w uzasadnieniu, do ministerstwa trafiły liczne petycje i monity, wzywające do podwyższenia maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, a używanych do celów służbowych.

