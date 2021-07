"Droga do zniesienia zakazu handlu w niedziele pozostaje otwarta"

Zaskakuje nas, że TK uznał za zgodne z konstytucją zarzuty dotyczące złego stanowienia prawa (np. rażąco krótkie vacatio legis), a nie podjął się merytorycznego rozstrzygnięcia kluczowych elementów naszego wniosku. Natomiast dobrze się stało, że droga do zniesienia zakazu handlu w niedziele wciąż pozostaje otwarta – wyjaśnia Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Trybunał Konstytucyjny badał zgodność zakazu handlu w niedziele z konstytucją na wniosek Konfederacji Lewiatan, który został złożony w 2018 r. We wniosku tym zaskarżone zostały cztery przepisy ustawy.

Pierwszy z nich to artykuł ustanawiający zakaz handlu, zgodnie z którym "w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane". Wątpliwości organizacji budził również przepis wyliczający wyjątki od tego zakazu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Według Konfederacji Lewiatan ustawa o zakazie handlu różnicuje sytuację pracowników odnośnie swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni - jedni mogą pracować w niedziele, a inni nie. Wywołuje to skutek dyskryminacyjny, tworząc grupę uprzywilejowanych pracodawców i pracowników.

Ponadto, zdaniem Konfederacji Lewiatan, ustawa różnicuje „sytuacje pracodawców w zakresie, w jakim przepis ten określa grupę podmiotów nieobjętych zakazem handlu, a tym samym różnicuje sytuację pracowników, co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni”.

TK umorzył postępowania w sprawie tych dwóch przepisów.

- Trybunał umorzył postępowanie w sprawie tych zarzutów, co nie oznacza, że uznał je za zgodne z konstytucją! Uznał jedynie, że Lewiatan nie ma mandatu do składania wniosków w interesie pracowników, chociaż wcześniej wnioski dotyczące relacji pracodawca-pracownik nasza organizacja składała - komentuje orzeczenie TK Konfederacja Lewiatan.

TK uznał ograniczenia handlu w niedzielę za zgodne z konstytucją. Zgodnie z przepisami należy przez to rozumieć "wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika, lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24 w sobotę a godziną 24 w niedzielę".

Za konstytucyjne uznano też vacatio legis przepisów. Przypomnijmy, Konfederacja Lewiatan z powodu krótkiego vacatio legis zarzucała ustawie naruszenie konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego oraz poprawnej legislacji.

- Zaskakuje nas, że TK uznał za zgodne z konstytucją zarzuty dotyczące złego stanowienia prawa (np. rażąco krótkie vacatio legis), a nie podjął się merytorycznego rozstrzygnięcia kluczowych elementów naszego wniosku. Natomiast dobrze się stało, że droga do zniesienia zakazu handlu w niedziele wciąż pozostaje otwarta – wyjaśnia Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Ustawa, która wprowadziła zakaz niedzielnego handlu dla większości placówek, obowiązuje od 1 marca 2018 r. (Fot. Shutterstock)

Korzyści dla małych sklepów

Orzeczenie TK skomentował w rozmowie z PAP wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. Jego zdaniem obecna forma ustawy jest korzystna dla małych sklepów funkcjonujących w segmencie mikro i MŚP, ponieważ zapewnia im możliwość elastycznego funkcjonowania w niedziele niehandlowe i tym samym podejmowania walki konkurencyjnej z sieciami dyskontów.

- Obowiązujący obecnie zakres wyłączeń odpowiada potrzebom małych sklepów, a biorąc pod uwagę relatywnie krótki okres funkcjonowania ustawy w pełnym zakresie (nieco ponad rok) i mający w międzyczasie miejsce kryzys związany z pandemią, warto zaznaczyć iż potencjalne zmiany, które mogłyby ograniczyć funkcjonowanie małych sklepów nie wydają się kierunkiem właściwym - zaznaczył Ptaszyński.

Wiceprezes PIH podkreślił też, że z perspektywy mniejszych placówek handlowych obecne rozwiązania, jeżeli chodzi o możliwości funkcjonowania w niedziele w ramach istniejących wyłączeń, wydają się proporcjonalne.

- Jeżeli nowelizacja byłaby rozważana, powinni ją przede wszystkim zaplanować w taki sposób, aby nie pogorszyła obecnych możliwości funkcjonowania małych sklepów w niedziele niehandlowe lub (w miarę możliwości) stworzyć im warunki do lepszego wykorzystania posiadanych przez nie zasobów. Dlatego też ewentualne zmiany powinny być planowane w tym zakresie niezwykle rozważnie - zastrzegł Ptaszyński.

Dyskusja nadal trwa

Warto przypomnieć, że dyskusja o zasadności zakazu handlu i przyszłości funkcjonowania przepisów (całkowitej rezygnacji lub zaostrzenia) powróciła. Niedawno sieć Kaufland ogłosiła, że wszystkie jej sklepy zyskały miano placówek pocztowych. W praktyce oznacza to, że w pełni legalnie mogą się one otwierać także w niedziele, chociaż Kaufland zastrzega, że nie zamierza korzystać z takiej możliwości. Również Poczta Polska poinformowała, że wprowadza możliwość odbioru przesyłek bezpośrednio w sklepach Biedronka.

Zaostrzenia przepisów dotyczących handlu w niedzielę domaga się NSZZ Solidarność.

- Nie ma naszej zgody na ponowne odbieranie pracownikom handlu prawa do niedzielnego odpoczynku, o które tak długo walczyliśmy. Handlowa Solidarność cały czas podejmuje działania zmierzające do uszczelnienia ustawy o wolnych niedzielach. Konieczne jest usunięcie zapisu o tym, że placówki pocztowe mogą prowadzić handel w niedziele. Naciskamy na rząd w tej sprawie już od wielu miesięcy. Przypomnę, że tego zapisu nie było w naszym, obywatelskim projekcie ustawy. Został on wprowadzony na etapie prac nad ustawą w Sejmie – komentuje przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara.

Zaostrzenia przepisów dotyczących handlu w niedzielę domaga się NSZZ Solidarność (Fot. Shutterstock)

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa przedstawia zupełnie inne propozycje.

- Mijają kolejne miesiące obowiązywania niespójnych i dziurawych przepisów dotyczących handlu w niedziele. Ustawa przeforsowana przez rząd i Solidarność stała się już kompletną fikcją. Naszym zdaniem jest już na tyle skompromitowana, że powinna zostać wyrzucona do kosza i zastąpiona nowymi regulacjami – podkreśla lider związku Piotr Szumlewicz.

Jak miałyby być wyglądać nowe przepisy? Związkowa Alternatywa stawia na wzmocnienie praw pracowników pracujących w niedzielę. Jak dodaje Piotr Szumlewicz, zmianie powinny ulec przede wszystkim stawki wynagrodzenia.

Polacy podzieleni

Zakaz handlu dzieli, szczególnie w czasach walki z pandemią. Z badań przeprowadzonych przez CBRE pod koniec 2020 roku wynika, że 51 proc. Polaków chciałoby powrotu niedzielnego handlu. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent, a 16 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Pomysł przywrócenia niedziel handlowych popierali przede wszystkim aktywni zawodowo, dla których brak niedziel handlowych oznacza nie tylko brak możliwości zrobienia zakupów w wolny dzień, ale także uniemożliwia podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, co w obecnej sytuacji ekonomicznej jest szczególnie odczuwalne.