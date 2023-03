Dostaniemy dodatkowe dni wolnego, z których mało kto będzie chciał skorzystać

Urlop opiekuńczy będzie przysługiwał osobom, które będą musiały zapewnić opiekę lub wsparcie członkowi rodziny (córki, syna, matki, ojca lub małżonka) lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki albo wsparcia z poważnych względów medycznych. Długość urlopu opiekuńczego to 5 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Będzie on bezpłatny.

Z kolei urlop od siły wyższej to zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Pracownik zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia.

7 dni dodatkowego urlopu - pracownicy będą z nich korzystać?

Pytanie, czy pracownicy będą chcieli korzystać z powyższych urlopów, szczególnie bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Związkowcy z „Solidarności” i OPZZ mają zastrzeżenia dotyczące tego urlopu, ponieważ ich zdaniem nie będzie on spełniać swojej funkcji. Jak podkreślają, pracownicy nie będą go wykorzystywać (bezpłatne urlopy cieszą się znikomą popularnością w Polsce) albo będą korzystać z niego na samym końcu. Będą wybierać opiekę na dziecko albo urlop wypoczynkowy.

Dr Kaja Prystupa-Rządca z Akademii Leona Koźmińskiego, zauważa, że dotychczas w sytuacjach siły wyższej bądź potrzeby opieki nad osoba bliską pracownicy potrzebowali wraz z pracodawcą znaleźć rozwiązanie lub wykorzystywać dni urlopu, które powinni wykorzystać na regenerację.

- Nie spodziewałabym się, żeby pracownicy bardzo aktywnie korzystali z nowych rozwiązań, lecz w sytuacji wyższej konieczności uzyskują prawo do skupienia się na ważnych dla nich tematach – uważa Prystupa-Rządca.

Pojawiają się opinie, iż dyrektywa skierowana jest przede wszystkim do rodziców małych dzieci (Fot. Marisa Howenstine/Unsplash)

Nieco inaczej patrzy na sprawę Przemysław Pogłódek z Akademii WSB. Jego zdaniem proponowane rozwiązania dotyczące siły wyższej czy dodatkowych urlopów opiekuńczych dadzą pracownikom większą swobodę w możliwości usprawiedliwiania nagłej nieobecności, spowodowanej sytuacjami życiowymi.

- Nie uważam, by były to martwe przepisy, ale zapewne z uwagi na brak lub ograniczone wynagrodzenie będą wykorzystywane jako ostatnie sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Dopóki będzie można korzystać ze zwolnień pełnopłatnych, to pracownicy wykorzystają je w pierwszej kolejności. W życiu każdego człowieka mogą natomiast wydarzyć się sytuacje zupełnie niespodziewane, w których takie rozwiązania będą pomocne – twierdzi Pogłódek.

Warto przypomnieć, że unijna dyrektywa dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów zakłada także wprowadzenie dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego wyłącznie dla ojców. Zdaniem ekspertów ds. rynku pracy to dobry pomysł. Problemem może być jednak wysokość zasiłku, która może nie zachęcać do korzystania z tego przywileju. Ojcu dziecka będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

- W naszym kraju w większości przypadków to mężczyzna jest tą osobą, która zarabia więcej. Rezygnacja z 30 proc. dotychczasowych zarobków może okazać się zbyt dotkliwa dla wielu rodzin – ocenia Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawów RP.

- Na wysokość kwoty z tytułu zasiłku dla ojców należy spojrzeć z perspektywy rodziny oraz struktury płacowej w naszym kraju. Gdy przykładowo ojciec będzie przebywał na urlopie rodzicielskim i otrzyma 70 proc. swojego wynagrodzenia, a matka wróci do pracy i będzie zarabiała 100 proc., to i tak w większości przypadków ostateczny bilans okaże się ujemny - twierdzi Siemienkiewicz.

Według definicji work-life balance jest stanem, w którym człowiek osiąga równowagę między pracą zawodową i życiem prywatnym (Fot. Dor Farber/Unsplash)

Nowe urlopy nie zapewnią równowagi między pracą a życiem zawodowym

Według definicji work-life balance jest stanem, w którym człowiek osiąga równowagę między pracą zawodową i życiem prywatnym. W ciągu dnia znajduje czas na rozwój swojej kariery, ale również na odpoczynek, realizację hobby, życie towarzyskie i rodzinne. Pytanie, czy wdrażane na polskim rynku rozwiązania pomogą w zachowaniu równowagi.

Przemysław Pogłódek uważa, ze omawiane rozwiązania będą pomocne w kwestii rozwiązania nagłych sytuacji, wyjątkowych, sporadycznych. W jego opinii trudno natomiast powiedzieć, że mają coś wspólnego z szerokim rozumieniem balansu między życiem prywatnym i zawodowym.

- Zdecydowanie większe znaczenie dla faktycznego work-life balance miałoby wprowadzenie rozwiązań związanych z prawem pracownika do bycia offline. Tu trzeba zwrócić szczególną uwagę na niepotrzebne angażowanie uwagi pracowników w zakresie spraw zawodowych w czasie wolnym od pracy – komentuje Podgłódek.

W podobnym tonie wypowiada się Kaja Prystupa-Rządca. Jej zdaniem proponowane rozwiązania tworzą przestrzeń dla pracownika, by mógł zadbać o swoich bliskich w momencie choroby czy nagłej sytuacji życiowej. Pozwalają na odłączenie się od obowiązków zawodowych w momencie, gdy skupienie na pracy i tak nie byłoby efektywne.

- Pracownik z prywatnymi problemami w pracy jest mniej efektywny i nastawiony na działanie – łatwiej może popełnić błąd. Niestety, nie każdy pracodawca tak postrzega sytuację. Dlatego też ustawodawca tworzy warunki prawne sprzyjające pracownikowi – mówi Prystupa-Rządca.

Jednocześnie dyrektywa nie reguluje kluczowego problemu związanego z work-life balance, jakim jest brak odłączenia od pracy po oficjalnych godzinach pracy – dodaje.

Prawo do bycia offline pomogłoby zachować work-life balance

Na tę kwestię zwrócili uwagę także związkowcy z OPZZ, którzy uważają, że prawo do bycia offline powinno być wpisane do ustawy. Paweł Śmigielski z OPZZ zaznacza, że granica między czasem pracy zawodowej a czasem prywatnym pracowników w wielu przypadkach zaciera się. Zwraca też uwagę na to, że pracodawcy angażują pracowników do wykonywania obowiązków służbowych poza czasem pracy poprzez SMS-y, telefony czy też e-maile, co w szczególności uwidoczniły dwa lata pracy, wykonywanej w pandemii COVID-19.

Kaja Prystupa-Rządca zgadza się, że potrzebujemy takich rozwiązań w Polsce, ponieważ należymy do niechlubnej czołówki jeżeli chodzi o pracoholizm w Europie. Pracownicy nie mają przestrzeni na regenerację, bo ciągle są dostępni - często po godzinach pracy sięgają do służbowych telefonów czy skrzynki mailowej.

- Badania Leslie Perlow i Jessiki Porter z Harvard Business School pokazały, iż wieczory i weekendy spędzone offline są niezbędne dla zachowania efektywności w pracy. Nasz organizm potrzebuje regeneracji poprzez odłączenie od stresorów. Z kolei John Pencavel ze Stanford Univeristy wykazał, iż granica efektywności pracownika to 55 godzin tygodniowo. Pracując dłużej, nie robimy więcej, lecz działamy mniej efektywnie. W interesie pracodawców powinno być zadbanie o wypoczynek pracowników po pracy – mówi Prystupa-Rządca. - Obecnie zmagamy się z falą wypalenia zawodowego. To właśnie jest skutek ciągłej dostępności – twierdzi Kaja Prystupa-Rządca.

W podobnym tonie wypowiada się Przemysław Pogłódek, który zaznacza, że menedżerowie powinni zacząć zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście muszą dzwonić do pracowników po godzinach pracy, czy też wysyłać służbowe maile.

- Nie chodzi tu o to, by nie móc zadzwonić w sytuacjach rzeczywiście koniecznych, awaryjnych, ale należy wyeliminować zupełnie niepotrzebne kontaktowanie się prawie o każdej porze dnia i nocy, mimo że jest to zupełnie niepotrzebne, do którego niektórzy kierownicy się przyzwyczaili. Portugalia wprowadziła już takie rozwiązania zakazujące dzwonienia służbowego, wysyłania służbowych maili i służbowych kontaktów na portalach społecznościowych po godzinach pracy, pod wysoką sankcją finansową – mówi Pogłódek.

- U nas również takie rozwiązania docelowo będą musiały być wprowadzone. To jest rzeczywiste prawo do być offline i automatycznie realizuje zasadę work-life balance. Dawniej praca po nocach była pożądana, dziś jest de mode. Dziś, jeżeli przełożony wysyła maila służbowego w sobotę o 22, to dobrze o nim nie świadczy. Skoro ktoś nie ma nic innego do zrobienia w sobotę o 22 niż wysłać służbowego maila, to jak chce zarządzać pracownikami? Nie uda mu się to – dodaje.

Dyrektywa work-life balance nie ma zastosowania do wszystkich pracowników (Fot. Avi Richards/Unsplash)

Dyrektywa work-life balance nie dla każdego pracownika

Pojawiają się opinie, iż dyrektywa skierowana jest przede wszystkim do rodziców małych dzieci. Potwierdza to Kaja Prystupa-Rządca, która podkreśla, że jest to pierwszy krok w kierunku ustawodawstwa unijnego skierowanego na obszar work-life balance.

- Wypracowanie wspólnego rozwiązania w gronie państw unijnych wymaga czasu. Temat prawa przychylnego rodzinom jest tematem ściśle powiązanym z kwestiami dzietności i starzejącego się społeczeństwa, co jest istotnym wyzwaniem państw rozwiniętych. Dalsze działania Unii Europejskiej powinny być nakierowane na wsparcie pracowników w obszarze prawa do bycia offline – ocenia Prystupa-Rządca.

Również Przemysław Pogłódek podkreśla, że dyrektywa work-life balance nie ma zastosowania do wszystkich pracowników.

- To jest dyrektywa w sprawie godzenia życia zawodowego i prywatnego rodziców i opiekunów. Jeżeli nie masz dziecka do lat ośmiu lub nie jesteś opiekunem, to ciebie to nie dotyczy. Po wejściu w życie przepisów pracodawca z założenia będzie musiał lepiej traktować rodziców i opiekunów od innych pracowników. Głosy dotyczące dyskryminacji pojawiają się coraz częściej, ale zakładamy, że ustawa czy dyrektywa nie dyskryminuje, a daje większe uprawnienia dla rodziców. Takie jest właśnie założenie. To dla nich przewidziane są te szczególne, korzystniejsze rozwiązania – mówi Pogłódek.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl