Dostajesz wypowiedzenie, ale nie tracisz pracy. Jak działa wypowiedzenie zmieniające

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie zmieniające ma prawo odwołać się do sądu pracy (fot. Tetiana Shyshkina/Unsplash)

Art. 42 Kodeksu Pracy zakłada sytuację, w której pracodawca chce dalej zatrudniać pracownika, ale na innych warunkach niż określone w umowie o pracę. W takiej sytuacji może on skorzystać z wypowiedzenia zmieniającego.

Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi (w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy) innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Jak informuje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy w ciągu 21 dni .

Wypowiedzenie zmieniające to jednoczesne wypowiedzenie pracownikowi dotychczasowych warunków pracy i płacy oraz zaproponowanie mu nowych.

Komu nie można wręczyć wypowiedzenia zmieniającego?

Wypowiedzenia zmieniającego nie można wręczyć pracownikom przebywającym na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, a także kobietom w ciąży. Oprócz tego niemożliwe jest wypowiedzenie zmieniające w okresie ochronnym przed emeryturą, czyli maksymalnie 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Przepisy dopuszczają jednak możliwość wręczenia wypowiedzenia zmieniającego pracownikom objętym ochroną przedemerytalną, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,

stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Przepisy dopuszczają możliwość wręczenia wypowiedzenia zmieniającego w przypadku zwolnień grupowych, np. pracownicy w ciąży, pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego, a także pracownikom objętym ochroną przedemerytalną. Pracownikom takim będzie jednak przysługiwał dodatek wyrównawczy, jeżeli wypowiedzenie zmieniające, które otrzymali, spowodowałoby obniżenie ich wynagrodzenia.

Dodatek będzie przysługiwać do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Skutki wypowiedzenia zmieniającego

W przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy w ciągu 21 dni. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie zmieniające ma prawo odwołać się do sądu pracy, niezależnie od tego czy przyjął zaproponowane warunki, czy też je odrzucił.

Odprawa ekonomiczna

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników i rozwiązują stosunek pracy z przyczyny niedotyczącej pracownika zobowiązani są wypłacić takiemu pracownikowi tak zwaną odprawę ekonomiczną.

Jeżeli taki pracodawca wręczy pracownikowi wypowiedzenie zmieniające z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a pracownik je odrzuci, a więc nie dojdzie do rozwiązania umowy, to z mocy prawa obowiązek wypłaty odprawy nie powstanie. Pracownik może jednak wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o wypłatę odprawy.

