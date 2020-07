Dofinansowanie do zakupu okularów. 10 proc. pracowników nie wie o takiej możliwości

Jak wynika z badania wOkularach.pl, nowe okulary wiążą się ze stosunkowo sporym wydatkiem. Najczęściej płacimy za nie co najmniej 500 zł - tak przyznała niemal połowa (46 proc.) ankietowanych. Okulary za nieco mniej, bo w granicach kwoty 300-500 zł, kupiło 34 proc. osób. Poniżej 300 zł wydał co piąty respondent, zaś jedynie 2 proc. okularników kupiło oprawki za 100 zł lub mniej. Tylko 15 proc. Polaków przyznało, że nowe okulary to dla nich drobny wydatek. Według prawie połowy ankietowanych (48 proc.) cena ostatnio kupowanych oprawek była wysoka.

Choć zakup okularów jest dla nas sporym wydatkiem, to tylko niektórzy badani przyznali, że otrzymali dofinansowanie z zakładu pracy. Z takiej możliwości skorzystał jedynie co trzeci ankietowany, zaś aż u 31 proc. zatrudnionych taka pomoc ze strony pracodawcy nie jest oferowana. Co ciekawe, jedna na dziesięć osób w ogóle nie wiedziała o tego typu wsparciu.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy dofinansowanie do okularów jest obowiązkiem pracodawcy. Wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z komputerem przez co najmniej połowę czasu pracy, zakład jest zobowiązany do wsparcia okularników przy zakupie. Kwoty dofinansowania są jednak różne – każda firma ustala je we własnym zakresie. Jeśli zatem chcemy kupić okulary droższe, niż wynosi dofinansowanie, różnicę w cenie musimy pokryć z własnej kieszeni.

Spośród osób używających okularów korekcyjnych, 69 proc. przyznało, że nosi je przez cały dzień. Najczęściej zakładamy je w trakcie czynności, które wymagają od nas większego skupienia. 26 proc. używa ich podczas korzystania z komputera, a co piąty podczas jazdy samochodem, oglądania telewizji oraz czytania i pisania. Co dziesiąty ankietowany potrzebuje także okularów do obsługi telefonu komórkowego.