Dodatkowy rok płatnego urlopu. Nie będzie tak różowo, jak się wydaje

PSL chce wprowadzić 12-miesięczny płatny urlop rodzinny na opiekę nad chorymi rodzicami czy urlop na opiekę nad dzieckiem przez pracujące babcie lub dziadków. Pracodawcy i HR-owcy dostrzegają zalety tego rozwiązania, ale także zagrożenia.

Autor:Justyna Koc

• 7 cze 2021 0:01





Z urlopu rodzinnego można skorzystać, by opiekować się chorymi rodzicami (Fot. Shutterstock)

Katarzyna Lorenc z BCC ocenia, że na pochwałę zasługuje fakt, iż projekt PSL może ułatwić powrót na rynek pracy osobom korzystającym z niego, które dziś zawiesiły lub ograniczyły aktywność zawodową.

Natomiast wadą projektu mogą być niedostateczna kontrola i łatwe nadużycia. Chodzi o wykorzystywanie tego urlopu na potrzeby doraźne, niekoniecznie związane z opieką nad wskazaną osobą.

Agnieszka Kolenda z Hays Poland zauważa natomiast, że kluczowym czynnikiem aktywizującym kobiety na rynku pracy byłby rozwój opieki instytucjonalnej dla najmłodszych.

Partia PSL przygotowała projekt o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Chce wprowadzić 12-miesięczny płatny urlop rodzinny na opiekę nad chorymi rodzicami bądź urlop na opiekę nad dzieckiem przez pracujące babcie lub dziadków.

- Większość polskich rodzin każdego dnia musi godzić pracę zarobkową z wychowaniem dzieci lub opieką nad chorymi rodzicami (teściami). Wiele z nich musi godzić te wszystkie trzy dziedziny, a ciężar z tym związany najczęściej pada na kobiety. To one z reguły rezygnują z pracy, by poświęcić się rodzinie i to one wiedzą, jak wiele wytrwałości, zdrowia i czasu to wymaga. Dlatego, po licznych konsultacjach z Wami, przygotowaliśmy bardzo ważną ustawę: Urlop rodzinny płatny 12 miesięcy – tłumaczył na Facebooku lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Urlop rodzinny – dla kogo i na jakich zasadach?

Jak wyjaśnia PSL, urlop rodzinny ma dać możliwość, gwarancję i pewność powrotu na rynek pracy kobiet, które bardzo często rezygnują z kariery, bo muszą opiekować się dziećmi. Z tego rozwiązania mogą skorzystać dziadkowie, jeśli rodzice dziecka do lat 5 wracają do pracy lub osoby, które chcą opiekować się starszymi i chorymi rodzicami bądź teściami.

Co ważne, osoba korzystająca z urlopu rodzinnego otrzymuje z ZUS minimalne wynagrodzenie. Ma również opłacone wszystkie składki. 12 miesięcy urlopu można wykorzystać w całości albo podzielić na części. Z tego rozwiązania mogą skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto podczas urlopu można pracować, np. 4 godziny dziennie, otrzymując adekwatnie pomniejszone wynagrodzenie oraz dopłatę z ZUS. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, obecnie brakuje elastycznego rozwiązania, które umożliwiłoby podjęcie opieki nad dorosłą osobą chorą czy niesamodzielną przy rezygnacji z zatrudnienia przez członka rodziny, a jednocześnie zapewniałoby utrzymanie finansowe osoby sprawującej taką opiekę przynajmniej na poziomie minimum egzystencjalnego. Autorzy przypominają, że jedyną możliwością jest w tej chwili skorzystanie ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, który wynosi obecnie 620 zł. Mogą z niego skorzystać wyłącznie te osoby, których dochód całej rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł. netto miesięcznie. - Ponadto ustawodawca szczegółowo wymienił osoby, którym prawo do tego typu zasiłku nie przysługuje, wykluczając tym samym możliwość ubiegania się o niego przez większość potencjalnych odbiorców – dodają autorzy projektu. - Nie ma również możliwości objęcia stałą opieką i poświęcenia się wychowaniu dziecka po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Istnieje co prawda możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego, ale przy rezygnacji z aktywności zawodowej rodzica wiąże się to z poważnym uszczerbkiem finansowym dla rodziny, gdyż za taką osobę opłacane są tylko składki na ubezpieczenie społeczne – nie ma przy urlopie wychowawczym żadnego świadczenia rekompensującego, choćby częściowo, brak aktywności zawodowej rodzica. Kolejnym minusem jest fakt, iż urlop wychowawczy mogą wykorzystać tylko rodzice dziecka – czytamy w uzasadnieniu. Źródło: PSL Nie tędy droga Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl, że każda forma ułatwienia kobietom aktywności zawodowej, a zwłaszcza pogodzenia zobowiązań zawodowych i rodzinnych, jest warta uwagi. - Jak wynika z danych GUS-u, kobiety najczęściej rezygnują z pracy właśnie ze względu na obowiązki rodzinne i domowe. Można zatem mówić o pewnym trendzie – kobiety chętniej niż mężczyźni rezygnują z własnych karier dla dobra rodziny. Wspaniale, jeśli pełna koncentracja na życiu rodzinnym jest świadomą decyzją. Natomiast czasem jest to podyktowane koniecznością lub pragmatyzmem. Istnieje szansa, że urlop rodzinny ułatwiłby niektórym z nich pogodzenie różnych ról i nie musiałyby dokonywać wyboru – rodzina albo praca – komentuje Agnieszka Kolenda. Kolendę niepokoi jednak fakt, że z uwagi na ograniczony czas trwania urlopu rodzinnego może to być wyłącznie rozwiązanie doraźne. Osoby zajmujące się małymi dziećmi czy osobami starszymi po roku nadal mogą mieć potrzebę sprawowania nad nimi opieki. - Niezaprzeczalnie aktywność zawodową kobiet wspierałyby prawdziwie elastyczne godziny pracy oraz praca zdalna tam, gdzie jest ona możliwa do zastosowania. Pozytywny wpływ mogłaby również mieć popularyzacja pracy na część etatu, która w Polsce jest dość rzadko stosowana, poniżej średniej w Unii Europejskiej – wyjaśnia Kolenda. Z kolei Katarzyna Lorenc, ekspert ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, wiceprezes BCC podkreśla, że na pochwałę zasługuje fakt, iż projekt może ułatwić powrót na rynek pracy osobom, które dziś zawiesiły lub ograniczyły aktywność zawodową. - Zaletą jest jego ograniczenie w czasie oraz opcja łączenia pracy w ograniczonym wymiarze godzin. Te rozwiązania będą realnie dawały szansę na powrót, a także uruchomienie w rodzinie opieki naprzemiennej. Zwiększenie aktywności zawodowej to dziś bezwzględny priorytet - podkreśla Katarzyna Lorenc. Według ekspertki BCC wadą projektu mogą być niedostateczna kontrola i łatwe nadużycia. Chodzi o wykorzystywanie tego urlopu na potrzeby doraźne, niekoniecznie związane z opieką nad wskazaną osobą. - Również ich częstotliwość nie jest dziś określona i może oznaczać wiele nagłych nieobecności w pracy. Mamy nadzieję, że projekt będzie uwzględniał liczbę dni urlopu na żądanie przewidzianą w Kodeksie pracy. W innym wypadku urlop ten w zbyt dużym stopniu może zaburzyć działanie zwłaszcza mikro- i małych firm, które stanowią ponad 90 proc. podmiotów gospodarczych – wyjaśnia Katarzyna Lorenc. - Ważne będzie podtrzymanie deklaracji finansowania przez ZUS słusznie podkreślanego, niesprawiedliwego społecznie wolontariatu kobiet. Istotne będzie też utrzymanie tych deklaracji również w przypadku nieobecności do 30 dni, które dziś są kosztem pracodawcy – dodaje. Wsparcie dla kobiet Agnieszka Kolenda zauważa też, że kluczowym czynnikiem aktywizującym kobiety na rynku pracy byłby rozwój opieki instytucjonalnej dla najmłodszych. Polskie dzieci rzadziej od swoich europejskich rówieśników uczęszczają do żłobków i przedszkoli. - W związku z ograniczoną dostępnością miejsc w placówkach publicznych oraz wysokimi kosztami opieki prywatnej wielu rodzicom bardziej opłaca się, aby jedno z nich zrezygnowało z pracy. Zazwyczaj jest to matka, co wynika z faktu, iż kobiety częściej wykonują niżej opłacaną pracę, ale również z uwarunkowań kulturowych. Aby ułatwić kobietom aktywność zawodową, niezbędne są nie tylko zmiany organizacyjne w firmach czy rozwiązania prawne, ale również praca nad prawdziwym równouprawnieniem i partnerstwem w podziale obowiązków rodzinnych. Trudniej być aktywną zawodowo, gdy opieka nad dziećmi czy starszymi rodzicami tradycyjnie jest postrzegana jako domena kobiet – komentuje Kolenda. Polskie dzieci rzadziej od swoich europejskich rówieśników uczęszczają do żłobków i przedszkoli (Fot. Shutterstock) Jak z kolei zaznacza Katarzyna Lorenc, zarówno wyrównywanie różnic w wynagrodzeniach, jak i działania wspierające uczenie się przez całe życie to aktywności, które powinna wspierać współpraca przedsiębiorców z instytucjami państwowymi i samorządowymi. - Kolejną rzeczą jest przystosowywanie miejsc pracy do wieku pracowników, zwłaszcza tych, którzy przekraczają wiek emerytalny. To przystosowanie powinno dotyczyć zarówno infrastruktury na stanowisku pracy, jak i zwiększania elastyczności w czasie pracy oraz czasu na odpoczynek. Również możliwość brania części urlopów nie na całe dni, jak to mamy dzisiaj, a w wymiarze godzinowym pomogłaby łączyć działania prozdrowotne, jak wizyty u lekarza, rehabilitację z pracą. Tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości to duże i kosztowne przedsięwzięcie – komentuje Lorenc. Katarzyna Lorenc zwraca również uwagę na inną kwestię – ciągły kontakt z pracodawcą. Jej zdaniem długie okresy bez pracy utrudniają powrót na rynek pracy każdemu, niezależnie od płci. Po dwóch latach bierności zawodowej szanse na ponowną aktywację są bardzo niskie. - Nie uważam, że należy kogokolwiek wspierać w bezczynności zawodowej. To szkodliwe dla całego społeczeństwa, a także dla samych kobiet i ich żenująco niskich emerytur. Wydłużanie okresu składkowego jest ważne. Również utrzymywanie kontaktu z pracodawcą w czasie urlopu, np. możliwość uczestniczenia w szkoleniach oraz wykonywanie pracy zdalnej czy pracy projektowej. Dziś to odcięcie kontaktu w czasie urlopów macierzyńskich, wychowawczych i opiekuńczych jest zbyt radykalne i szkodzi zarówno pracownikom, jak i pracodawcom – tłumaczy Lorenc. Niewidzialna praca kobiet Sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi, ale też pomaganie innym, słabszym, niepełnosprawnym czy zwierzętom, czyli wszelkie aktywności wykonywane w ramach rodziny najczęściej spoczywają na kobietach. Potwierdzają to dane ONZ, które mówią, że na całym świecie kobiety wciąż wykonują 2,6-krotnie więcej nieodpłatnej pracy w domu niż mężczyźni. Z kolei raport Oxfam wskazuje, że 80 proc. z 67 milionów pracowników domowych na świecie to kobiety. 90 proc. nie ma dostępu do zabezpieczenia społecznego, a ponad połowa nie ma żadnych ograniczeń tygodniowego czasu pracy. Także ich przyszłość maluje się przez to w dużo ciemniejszych barwach niż mężczyzn. Pracując na rzecz domu za darmo, mają małe szanse uzyskać prawo do emerytury. - Skala nieodpłatnych zajęć dramatycznie wzrosła z powodu pracy wykonywanej w domu oraz zamknięcia szkół i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Miliony dziewcząt mogą już nigdy nie powrócić do szkoły. Matki, zwłaszcza samotne matki, zmagają się z wielkimi trudnościami i niepokojem – mówił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres na początku marca 2021 r. Podobny obraz wyłania się z danych, które przytacza PSL, zgodnie z którymi 25 proc. kobiet powyżej 50. roku życia jest aktywnych zawodowo, a pozostałe 75 proc. z reguły opiekuje się rodziną.

