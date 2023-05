Dodatkowe przerwy w pracy dla kobiet. Wystarczy złożyć wniosek

Zgodnie z Kodeksem pracy każdej pracownicy karmiącej piersią przysługuje pełnopłatna przerwa na karmienie wliczana do czasu pracy. Przerwy udzielane są na wniosek pracownika, a pracodawca zobligowany jest do ich udzielania.

Karmiąca dziecko piersią pracownica ma prawo do dwóch 30-minutowych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch 45-minutowych przerw w pracy. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Nie ma przepisów określających pory przerw na karmienie

Jak przypomina Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia "Zielona Linia", art. 187 Kodeksu pracy nie określa, w jakich porach pracownica może korzystać z przerw na karmienie. Przerwy na karmienie mogą zatem zostać wykorzystane w ten sposób, że będzie ona kończyć pracę o godzinę wcześniej lub zaczynać ją o godzinę później (lub o 1,5 godziny w przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka).

Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Bez zaświadczenia lekarskiego i ograniczeń czasowych