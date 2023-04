Dodatkowe pieniądze dla rodziców po 26 kwietnia. Trzeba się pospieszyć

Rodzice chcący skorzystać finansowo na zmianach w przepisach mają na to ograniczony czas (fot. Kelly Sikkema/Unsplash)

Rodzice chcący skorzystać finansowo na zmianach w przepisach mają na to ograniczony czas (fot. Kelly Sikkema/Unsplash)

Rodzice na zasiłku macierzyńskim mogą powiększyć swoje świadczenie nawet o kilka tys. zł. To efekt nowelizacji Kodeksu pracy, która zacznie obowiązywać od 26 kwietnia 2023 r. Aby jednak na zmianach skorzystać, należy złożyć odpowiedni wniosek i nie przegapić krótkiego terminu.

Po zmianie przepisów za urlop rodzicielski nie będzie różnic w wysokości świadczenia za poszczególne tygodnie, tak jak ma to miejsce teraz. Zamiast tego za cały okres urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwać zasiłek w wysokości 70 proc.

Pracownicy mają do wyboru dwa modele korzystania i odpłatności za urlopy za urodzenie dziecka. Bardziej elastyczny z nich zakłada, że matka nie deklaruje z góry, kiedy skorzysta z urlopu i jaki będzie jego wymiar. Wtedy urlop macierzyński rozpoczyna się od dnia porodu i jest on płatny w 100 proc. podstawy wymiaru.

— Będzie to zależało od tego, czy złożą odpowiedni wniosek w określonym, dość krótkim terminie. Nie jest to powszechna wiedza, brakuje informacji o tak istotnej zmianie zasad odpłatności, a nowe przepisy wkrótce wchodzą w życie — informuje Karolina Kanclerz, radca prawny i partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler.

Jak wskazuje Business Insider Polska, od najbliższej środy zmienią się wartości zasiłków za urlopy macierzyńskie i rodzicielskie. Zmiana to korzyści przede wszystkim dla opiekunów, którzy obecnie korzystają z urlopów rodzicielskich.

W sposób szczególny będą potraktowane osoby, które 26 kwietnia br. będą w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Jak informuje Business Insider Polska, na mocy regulacji przejściowych tacy rodzice będą mieć prawo do zasiłku rodzicielskiego w zmienionej wysokości, a więc według nowych zasad o ile złożą odpowiedni wniosek. Mają na to 21 dni od wejścia w życie nowych przepisów (do 17 maja 2023 r.)

Niezależnie od wariantu opłaca się złożyć wniosek

Drugi wariant jest mniej elastyczny i zgodnie z nim matka dziecka może z góry zdecydować się na wykorzystanie pełnego, 20-tygodniowego wymiaru urlopu macierzyńskiego oraz przysługującego jej 32-tygodniowego rodzicielskiego. Za cały ten okres będzie uprawniona do zasiłku w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru co miesiąc.

Zmiana przepisów oznacza w takim przypadku wzrost wysokości zasiłku do 81,5 proc. Czy dotyczy to także tych kobiet, które 26 kwietnia pobierają zasiłek w omawianym, sztywniejszym modelu? ZUS potwierdza, że kobiety, które 26 kwietnia będą pobierać zasiłek w wysokości 80 proc. dostaną wyższe świadczenie za pozostałą część urlopu. Warunek jest jednak taki jak w pierwszym wariancie, a więc brak wniosku jest równoznaczny z tym, że świadczenie nie ulegnie zmianie.

Matki, które skorzystają z drugiego wariantu i złożą wniosek nie zyskają na zmianie aż tak, jak rodzice pobierający świadczenia w pierwszym modelu, jednak w obu przypadkach, zmiana wysokości świadczeń jest opłacalna.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl