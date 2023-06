Dodatkowe dwa dni wolnego. Pracownicy zyskali kolejny płatny urlop

Urlop od siły wyższej to zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych (fot. Kelly Sikkema/Unsplash)

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy wprowadził m.in. nowy urlop od tzw. siły wyższej. To dodatkowe, płatne (50 proc.) dwa dni lub 16 godzin wolnego.

Urlop od siły wyższej to zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Prawo przewiduje go w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Pracownik zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia.

Urlop od siły wyższej został wpisany do Kodeksu pracy wraz z wdrożeniem dwóch unijnych dyrektywy dotyczących work-life balance. Nowe przepisy, prócz wspomnianego urlopu od siły wyższej, zakładają urlop opiekuńczy.

Urlop opiekuńczy przysługuje osobom, które będą musiały zapewnić opiekę lub wsparcie członkowi rodziny (córki, syna, matki, ojca lub małżonka) lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki albo wsparcia z poważnych względów medycznych. Długość urlopu opiekuńczego to 5 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Będzie on bezpłatny.

By skorzystać z urlopu od siły wyższej należy złożyć wniosek