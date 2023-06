Dodatkowe dni wolne i wyższe zasiłki nie dla wszystkich. Oni zostali pominięci

Ze zgłoszeń, jakie trafiają do Rzecznika Praw Obywatelskich, wynika, że wątpliwości funkcjonariuszy dotyczą zakresu przeniesienia przepisów tzw. dyrektywy work-life balance na poszczególne pragmatyki służbowe. Przykładowo prawo do skorzystania z czasu wolnego od służby z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z zachowaniem prawa do połowy uposażenia zostało wprowadzone do pragmatyk służbowych Służby Więziennej, Służby Celno- Skarbowej, Straży Marszałkowskiej oraz w ustawie o obronie Ojczyzny. Funkcjonariusze pozostałych służb mundurowych, w tym służb MSWiA, już nie mają prawa z niego skorzystać.

Inny problem, na jaki wskazano w zgłoszeniach, mówi o tym, że prawo do uposażenia w wysokości 70 proc. za okres urlopu rodzicielskiego lub dodatkowe 5 dni urlopu na opiekę nad bliskimi przysługuje wyłącznie funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Marszałkowskiej oraz żołnierzom zawodowym.

Regulacje te w ogóle nie objęły funkcjonariuszy ABW, AW, SKW, SWW oraz CBA. Oni nie mają prawa ani do czasu wolnego od służby z powodu działania siły wyższej, ani do urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni. Uposażenie za okres urlopu rodzicielskiego dla funkcjonariuszy służb specjalnych przysługuje zaś na starych zasadach tj. w wysokości 60/80 proc.

RPO kieruje pismo do KPRM i prosi o wyjaśnienie skąd tak różne traktowanie funkcjonariuszy różnych służb

W skierowanym do szefa KPRM Marka Kuchcińskiego piśmie Marcin Wiącek prosi o wyjaśnienie powodu przez który zdecydowano się na takie różnice, a także czy resorty sprawujące nadzór nad poszczególnymi formacjami rozważają, lub przygotowują, zmiany w tym zakresie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl