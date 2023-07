Dodatkowe 3 dni wolne od pracy. Dokumenty są już u prezydenta

Autor petycji, jaka trafiła do prezydenta Andrzeja Dudy podkreśla, że Wigilia to dzień o charakterze rodzinnym i integracyjnym, w którym odbywają się czasochłonne przygotowania do świąt. Oprócz dnia poprzedzającego Boże Narodzenie, chodzi także o Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek.

"Z uwagi na długotrwałe uczestnictwo w adoracji Krzyża i podczas Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek oraz trzy msze czwartkowe, w czasie których udział jest niemożliwy do pogodzenia z obowiązkami zawodowymi, dni wolne od pracy w czasie Triduum Paschalnego przyczynią się do refleksji nad sensem życia, nie tylko przez wyznawców religii katolickiej, czy szerszej chrześcijańskiej, ale wszystkich obywateli w kraju "czytamy w Fakcie.

Teraz rozpatrzeniem petycji zajmuje się Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej. Gdy dokument zostanie rozpatrzony, wówczas zapadnie decyzja, "czy prezydent wystąpi z inicjatywą legislacyjną i złoży w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie".

Związki są na tak, dla pracodawców może być to problem

- Z punktu widzenia związków zawodowych, każde skrócenie czasu pracy jest dobre. Już teraz w wielu firmach Wigilia jest zwyczajowo dniem wolnym od pracy, to taki trzeci dzień świąt, związany z bardzo głęboką tradycją – powiedział w rozmowie z Faktem Andrzej Radzikowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.