Dodatek za pracę w nocy będzie wyższy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość jest uzależniona od płacy minimalnej. Ile wyniesie w 2021 roku?

Autor:jk

• 31 gru 2020 12:02





Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna to 8 godzin pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna to 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00. To pracodawcy decydują, które godziny zostaną przydzielone do nocnej zmiany - określają początek i koniec pracy we wskazanym przedziale czasowym.

Natomiast pracownikiem pracującym w nocy jest osoba, której rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki w nocy, przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Za każdą godzinę pracy w tym czasie otrzymuje w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, obliczonej z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. I tak, w styczniu mamy do przepracowania 152 godziny, zatem dodatek za pracę w porze nocnej wyniesie 3,68 zł brutto. W kolejnych miesiącach jego wysokość będzie się wahała od 3,04 zł brutto do 3,5 zł brutto.

Przypomnijmy, w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł i wyniesie 2,8 tys. zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł.

W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Będzie też wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2020 r.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU