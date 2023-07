Dni wolne tylko na wniosek stażysty. Inaczej przepadną

Stażysta w trakcie odbywania stażu ma prawo do dni wolnych. Przysługują one na jego wniosek. Jeżeli stażysta nie zawnioskuje o dni wolne, te przepadają.

Jak informuje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, stażysta w trakcie odbywania stażu ma prawo do dni wolnych. Zgodnie z art. 53 ust.7a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium stażowe.

Zgodnie z przepisami starosta (za pośrednictwem urzędu pracy) może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia, mogą odbywać staż przez okres do 12 miesięcy.

Za czas odbywania stażu bezrobotny otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium wypłaca starosta za pośrednictwem urzędu pracy.

W praktyce oznacza to, że osoba bezrobotna skierowana na staż, nie tracąc statusu bezrobotnego, wykonuje zadania pod okiem pracodawcy, które przygotowują ją do przyszłej pracy.

Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niemu dana osoba może zdobyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Bezrobotny nabywa prawo do pierwszych dwóch dni wolnych po upływie 30 dni (kalendarzowych) odbywania stażu. Następne dwa dni nabywa sukcesywnie po upływie kolejnych 30 dni stażu.

- W ostatnich 30 dniach odbywania stażu, pracodawca (organizator stażu) powinien udzielić 2 dni wolnego wcześniej niż przed nabyciem do nich prawa po 30 ostatnich dniach. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której stażysta nie będzie miał możliwości wykorzystania dni wolnych, bo zakończył się staż. Ostatni miesiąc odbywania stażu należy rozumieć jako ostatnie 30 dni (kalendarzowe) odbywania stażu, za które bezrobotnemu przysługuje kolejne 2 dni wolnego - wyjaśniają specjaliści Zielonej Linii.

Jeżeli stażysta nie zawnioskuje o dni wolne, te przepadną

Warto również dodać, że stażysta nie musi wykorzystywać dni wolnych. Przysługują one na jego wniosek.

W tym przypadku nie jest jednak tak, jak przy urlopie wypoczynkowym pracownika, gdzie za niewykorzystane dni należy się ekwiwalent pieniężny. Jeżeli stażysta nie zawnioskuje o dni wolne, one przepadną. Nie przysługuje z tego tytułu roszczenie do organizatora stażu ani urzędu pracy o utracone dni wolne.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl