Długość, przesunięcie, przerwanie. Przepisy o urlopie wypoczynkowym nie są takie proste

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jego długość uzależniona jest od stażu pracy. Ile minimalnie powinien trwać urlop wypoczynkowy? Czy można podzielić go na części? Co dzieje się z urlopem, gdy podczas jego trwania zachorujemy?

Prawa do urlopu wypoczynkowego pracownik nie może się zrzec (fot. Shutterstock)