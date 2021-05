Dino wyrzuciło ją po 11 latach pracy, bo nie chciała marnować jedzenia

Dwie pracownice zatrudnione w sklepie Dino w Krzemieniewie straciły pracę. Powód? Zamiast wyrzucić "niesprzedawalne" truskawki do kosza, umyto je i postawiono na stole w pomieszczeniu socjalnym. Sprawę nagłośniła córka jednej z kobiet za pomocą Facebooka.

Sieć handlowa Dino zwolniła dwie kobiety, bo nie chciałay marnować jedzenia (fot. pexels.com)

- Lubisz marnować jedzenie? Ja też nie. Szacunku do jedzenia i drugiego człowieka nauczyła mnie moja Mama. Zresztą, każdy kto ją poznał, przekonał się jak dobrym i kochanym jest człowiekiem. To Babcia, Ciocia, Pani Helenka. Kilka dni temu została zwolniona po 11 latach pracy w Dino Polska w Krzemieniewie. Za co? Za niemarnowanie jedzenia - pisze Sylwia Wawrzyniak, córka jednej ze zwolnionych pracownic.

- "Niesprzedawalna" żywność w supermarketach jest "odpisywana", a więc wyrzucana. Nieświeże chleby, powiędnięte warzywa czy owoce lądują w kubłach na śmieci. Mięso, które nie zostanie sprzedane, jest wyrzucane. Minimalna część trafia do banków żywności. Takie procedury. Nikt nie kupi brzydko wyglądających truskawek, fakt. I właśnie przez truskawki nie nadające się już do sprzedaży mama i jej koleżanka ze zmiany zostały zwolnione - czytamy we wpisie na Facebooku.

Tego dnia w sklepie pojawił się kontroler, który zauważył truskawki na stole w pomieszczeniu socjalnym. Nie było jednak paragonu potwierdzającego zakup owoców. Kobieta przyznała się, że zamiast wyrzucić truskawki, które były do odpisania, położyła je na stole. Jak stwierdził kontroler, było to niezgodne z procedurami. Pracownica podpisała odpowiednie oświadczenie. Po incydencie, oczekując na decyzję pracodawcy, przebywała na urlopie. Po powrocie do pracy została poproszona do biura na rozmowę. Wraz z koleżanką została zwolniona.

- Mama sobie poradzi. Ma emeryturę i powalająca kwota 1100 zł pozwoli jej przetrwać. Ma nas wszystkich. Nie damy jej zrobić krzywdy. Koleżanka mamy też pewnie znajdzie pracę. I ostatecznie okaże się, że dobrze stało się. Że uwolniły się z bardzo toksycznego miejsca pracy - pisze Sylwia Wawrzyniak.

Warto przypomnieć, że w całej UE marnuje się co roku ok. 80 mln ton jedzenia. Aż 10 proc. tej puli marnowanej żywności wiąże się właśnie z oznaczeniem terminów, nie zawsze jednak słusznie odczytywanych przez konsumentów. W Polsce, jak wynika z badań Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, co roku wyrzuca się niemal 5 mln ton jedzenia. Najwięcej marnują jej konsumenci – aż 60 proc.

