Digitalizacja dokumentów krok po kroku

Na formę cyfrową zamieniać można wszelkiego rodzaju dokumenty: od nieskomplikowanych księgowych, po złożone z różnego rodzaju i formatu akta osobowe czy wielostronicowe umowy handlowe.

Najczęściej skanuje się raporty kasowe, faktury, wyciągi bankowe, ale do skanowania nadają się nawet paragony zakupu np. opłaty parkingowej.

Od czego zacząć planowanie procesu? Od ustalenia, jakie dokumenty chcemy poddać cyfryzacji.

Według najnowszych badań Gartner, aż dla 55 proc. pracowników największym wyzwaniem home office były czynności związane z aspektem technologicznym. Rzeczywistość, w której musiał odnaleźć się biznes na całym świecie, pokazała, że tylko te firmy, które już wcześniej podjęły kroki w stronę cyfryzacji dokumentacji były w stanie prowadzić swój biznes w sposób nieprzerwany. To natomiast zapewniło im przewagę konkurencyjną i zminimalizowało straty w tym trudnym momencie. Sytuacja, w której pracownicy nie mają dostępu do biura może skutkować nie tylko brakiem wglądu do potrzebnej dokumentacji, umów, ale nawet niezapłaconymi fakturami.

- Jeszcze kilka miesięcy temu, mimo stopniowej digitalizacji firm w kraju, nasze wewnętrzne dane jasno pokazywały, że polski biznes boi się utraty papierowej dokumentacji. Pracownicy chętniej i częściej korzystali z papierowych dokumentów, a praca na ich wersji elektronicznej stanowiła wyjątek. Dla przykładu na początku tego roku od jednego z naszych klientów odebraliśmy dokumentację papierową do archiwizacji, która ułożona obok siebie miałaby długość ok. 7 km. Każdego dnia, zamiast digitalizować dokumenty, dostarczaliśmy około 200 teczek w wersji papierowej. W dużej mierze wynikało to ze wciąż istniejącego przeświadczenia, że tylko papier ma moc prawną - tłumaczy Sylwia Pyśkiewicz, CEO Iron Mountain Polska.

Także Paweł Ocibiński, kierownik ds. zarządzania dokumentacją w spółce Impel Business Solutions, należącej do Grupy Impel przyznaje, że tryb zdalny wymaga pracy z użyciem komputera, co utrudniają dokumenty papierowe, które wymagałaby transportu do domów pracowników i wdrożenia dodatkowych procedur związanych z bezpieczeństwem informacji. Potwierdza też, że od wybuchu pandemii zainteresowanie digitalizacją wśród firm prowadzących dokumentację kadrowo-płacową mocno poszło w górę.

Digitalizacja krok po kroku

CZYTAJ DALEJ »

Planowanie procesu warto rozpocząć od ustalenia, jakie dokumenty chcemy poddać cyfryzacji. W tym celu należy odpowiedzieć na kilka pytań, takich jak: czy wszystkie papiery mają ten sam format, w jakim obecnie są stanie fizycznym, w jakiej formie są przechowywane (np. są zszyte, w koszulkach), jak duży jest ich wolumen, jak planujemy wykorzystać wersją cyfrową. Wiedząc to wszystko dopiero można dobrać urządzenia i konfigurować oprogramowanie, a w przyszłości dostosować do docelowego systemu. Eksperci z Impel Business Solutions wskazują, że kluczowym elementem przygotowania do digitalizacji jest wybór odpowiedniego formatu kodu kreskowego – z uwagi na fakt, że jest on nośnikiem informacji dla oprogramowania używanego do skanowania. Kod kreskowy wskazuje, gdzie zaczyna się i kończy dokument, a także znacznie ułatwia późniejsze wyszukiwanie pliku w cyfrowym archiwum – jeśli jego numer powiążemy z metryką. Niektóre dokumenty wymagają umieszczenia daty wpływu, wtedy zwykle przybija się pieczątki, ale są bardziej nowoczesne rozwiązania. Zamiast tego można użyć aplikacji, która automatycznie w trakcie skanowania nakłada znak wodny na plik cyfrowy, co eliminuje potrzebę ręcznego pieczętowania. Efekt? Czytaj więcej: Automatyzacja i robotyzacja w kadrach i płacach. Zamiast 640 tylko 50 godzin ludzkiej pracy miesięcznie – Gdy przeprowadzaliśmy digitalizację wewnątrz jednej z naszych spółek z Grupy Impel, skanowaliśmy miesięcznie około 20 tysięcy dokumentów księgowych, które cechują się dużą różnorodnością – podaje przykład Paweł Ocibiński. – Gdy proces jest dobrze zaplanowany i przygotowany, wszystko przebiega sprawnie i bezbłędnie, a co najważniejsze pozwala zachować ciągłość realizacji procesów operacyjnych – zaznacza. Plusów tej zmiany jest sporo. Niższe koszty przechowywania, szybsza i efektywniejsza praca z plikami, możliwość pracy zdalnej, oszczędność czasu w obiegu dokumentacji, łatwiejsze wyszukiwanie, mniejsze ryzyko jej utraty lub uszkodzenia. Nie można zapomnieć także o ekologii. Co więcej, pliki cyfrowe dają możliwość wprowadzenia dalszych zmian w przedsiębiorstwie polegających na automatyzacji i robotyzacji procesów, których wprowadzenie bez nich nie jest możliwe, a które przynoszą firmom szereg kolejnych wymiernych korzyści. Tym samym pozwalają zapoczątkować większy proces transformacji cyfrowej firmy, po to aby być krok przed innymi, wyznaczając nowe trendy w danej branży.