Delegowanie pracowników po nowemu coraz bliżej. Ostatnie dni na przygotowanie

Nieco ponad tydzień został pracodawcom na przygotowanie się do delegowania pracowników na nowych zasadach. 4 września wchodzą w życie nowe przepisy. Co się zmieni?

26 sie 2020





Nowela dzieli wytyczne w zależności od okresu delegowania pracownika. (fot. Free-Photos z Pixabay)

Nowelizacja ma wdrożyć dyrektywę, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie.

Poza tym ma zapewnić uczciwe warunki wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równe warunki konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

Publikacja w Dzienniku Ustaw rozpoczęła bieg vacatio legis po upływie którego, od 4 września 2020 nowe przepisy zaczną obowiązywać. Jednak część nowych wymogów może obowiązywać już od 30 lipca 2020.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowela wyjaśniają eksperci z firmy doradczej PwC. Wskazują m.in. na zapewnienie warunków zatrudnienia i składników wynagrodzenia na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz powszechnie obowiązujących umów zbiorowych. Zwiększono również wymogi dotyczące warunków zakwaterowania pracowników oraz stawek dodatków czy zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży.

Nowela dzieli wytyczne w zależności od okresu delegowania pracownika. I tak, jeśli pracownik delegowany jest do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy), to pracodawca powinien stosować rozszerzone minimalne wymogi.

Natomiast, jeśli delegował pracownika na więcej niż 12 (po wcześniejszym przedłużeniu 18) miesięcy będzie miał obowiązek stosowania warunków zatrudnienia wynikających z przepisów państwa przyjmującego pracownika.

Ponadto pracodawca musi pamiętać, że jeśli zastąpi pracownika delegowanego nowym pracownikiem, który będzie wykonywał to samo zadanie w tym samym miejscu, to będzie to traktowane jako jedno oddelegowanie.

Nowelizacja nakłada na pracodawców również więcej obowiązków w zakresie aktualizowania zgłoszeń do PIP w przypadku zmiany danych w trakcie oddelegowania, wprowadza dodatkową procedurę składania powiadomienia o przedłużeniu stosowania minimalnych wymogów w okresie do 18 miesięcy oddelegowania oraz obowiązek przekazania pracodawcy wysyłającemu pracownika do Polski pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia.

Nowela wprowadza również kary za niestosowanie się do przepisów. Wynoszą one od 1 tys. zł nawet do 30 tys. zł.

