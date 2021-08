Dekarz bez zabezpieczeń, "spacer" po desce. Prześwietlili polskie budowy

Państwa Inspekcja Pracy podsumowała wynik akcji „Kontrole na małych budowach”. Inspektorzy wydali 356 decyzji wstrzymania prac, 258 decyzji wstrzymania korzystania maszyn stwarzających zagrożenie dla obsługujących. Podczas kontroli spotkali dekarzy kładących dachy bez żadnych zabezpieczeń, pracowników poruszających się po jednej desce zamiast po bezpiecznym podeście roboczym.

Na 438 budowach inspektorzy pracy przeprowadzili 648 kontroli u 643 przedsiębiorców

realizujących prace m.in. przy docieplaniu i wykończeniu elewacji ścian budynków mieszkalnych, w tym jednorodzinnych, robotach ziemnych i ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (pawilonów) czy remontach ulic. Spotkali się z takimi nieprawidłowościami jak wykorzystanie pojedynczej deski zamiast podestu roboczego, brak balustrad ochronnych na rusztowaniach i wzdłuż krawędzi stropów. Napotkali też dekarzy montujących strome dachy bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Zresztą najwięcej nieprawidłowości stwierdzono właśnie przy pracach na wysokości bez zabezpieczenia przed możliwością upadku – 61 proc. kontroli potwierdziło zagrożenia dla zdrowia i życia osób pracujących. Kolejną dominującą nieprawidłowością było korzystanie z niekompletnych i zmontowanych niezgodnie z instrukcją rusztowań roboczych (57 proc. kontroli). W zakresie organizacji robót zastrzeżenia dotyczyły braku bądź nieprawidłowego wygrodzenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych, czyli miejsc wykonywania prac ziemnych, stref pracy maszyn budowlanych, prac w wykopach, na dachach czy też na rusztowaniach, gdzie występuje zagrożenie spadaniem przedmiotów z wysokości (34 proc. kontroli).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inspektorzy pracy wielokrotnie stwierdzali także brak zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym, które pozostawiane na ciągach komunikacyjnych stwarzały ryzyko potknięcia i upadku, a w przypadku ich uszkodzenia – porażenia prądem. Dotyczyło to co czwartej skontrolowanej budowy.

Czytaj więcej: Maleje liczba jednorazowych odszkodowań ZUS za wypadki przy pracy

W sumie inspektorzy pracy wydali 3637 decyzji, z których 2832 (78 proc. wydanych) nakazywało natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Średnio podczas jednej kontroli wydawano prawie 6 decyzji nakazowych, w tym ponad 4 dotyczyły wyeliminowania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia osób pracujących.

Inspektorzy pracy wydali:

– 356 decyzji wstrzymania prac, które dotyczyły 827 osób;

– 258 decyzji wstrzymania korzystania maszyn stwarzających zagrożenie dla obsługujących;

– 202 decyzje skierowania do innych prac 445 osób, z uwagi na brak środków ochrony indywidualnej lub nieposiadanie odpowiednich kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń;

– 54 decyzje zakazania wykonywania prac, które dotyczyły 178 osób – w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia zdrowia i życia;

– 1961 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 k.p.a., ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Dodatkowo inspektorzy pracy udzielili 2413 porad technicznych.

Ponadto:

– skierowano do pracodawców 382 wnioski w wystąpieniach, wskazujące na konieczność respektowania prawa również w przyszłości;

– ukarano 296 osób winnych popełnienia wykroczenia przeciwko prawom osób pracujących – grzywnami na łączną kwotę 335,9 tys. zł;

– wobec 133 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego;

– do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie;

– w jednym przypadku zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (brak decyzji UDT dopuszczającej do eksploatacji urządzenie poddozorowe).

Ze względu na rażące naruszenia przepisów bhp ujawnione podczas dwóch kolejnych kontroli inspektorzy skierowali 2 wnioski do ZUS o podwyższenie o 100 proc. składki na ubezpieczenie wypadkowe.