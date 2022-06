Czy urlop może być krótszy niż 14 dni? Zależy, jakie dni weźmiemy pod uwagę

jk

20 cze 2022





Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wyjaśnia, że na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, co jednak nie jest tożsame z dniami urlopu. Urlop może być podzielony na części, ale przynajmniej jedna część musi trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (Fot. Ivan Nedelchev/Unsplash)

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nieudzielenie go przez pracodawcę wiąże się z nałożeniem na niego kary grzywny. Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

- 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

- 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

- Przytoczony przepis posługuje się pojęciem dni kalendarzowych, co nie jest tożsame z dniami urlopu. Zgodnie bowiem z art. 154(2) § 1 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W konsekwencji do okresu 14-dniowego odpoczynku wlicza się - poza dniami pracy, na które został udzielony urlop - także dni wolne od pracy (niedziele, święta, dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy lub wynikające ze stosowania równoważnego czasu pracy), przypadające między dniami urlopu oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem lub po zakończeniu urlopu - wyjaśnia PIP.

PIP podkreśla, że celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił po pracy, dlatego też podzielenie urlopu na krótkie, kilkudniowe odcinki, nie zrealizowałoby w pełni tego założenia.

- W świetle powyższego pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w ten sposób, że jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych - zaznacza PIP.

