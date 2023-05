Czy to koniec kary za macierzyństwo? Rodzice zadowoleni z nowych przepisów

Co ważne, każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego z powyższych wymiarów i prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica. Innymi słowy, jeśli rodzice chcą skorzystać z urlopów rodzicielskich w nowej, pełnej długości, z jego dziewięciu tygodni będzie musiał skorzystać ten z rodziców, który nie korzystał z pozostałej puli przysługującego urlopu.

Z końcem kwietnia w Polsce weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych warunków pracy oraz w kwestii tzw. work-life balance. W ramach drugiej ojcowie w Polsce otrzymali dodatkową szansę na jeszcze większe zaangażowanie się w opiekę nad dziećmi w ich pierwszych latach życia. Zgodnie ze zmianami w prawie wymiar urlopu rodzicielskiego wydłużył się z 32 do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) oraz z 34 do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego).

Zmianami objęte mają zostać również przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego, którego wymiar to 2 tygodnie. Według nowych regulacji, z urlopu tego ojcowie będą mogli skorzystać zasadniczo nie później niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Dotychczas były na to 2 lata – intencją jest większe zaangażowanie panów w pierwszym, kluczowym i wymagającym okresie życia potomstwa.

- Nowe przepisy sprawiają, że dodatkowy urlop jest nietransferowalny i musi skorzystać z niego ojciec, a nie matka. Uważam, że to wielka i dobra zmiana, zarówno jeśli chodzi o podział obowiązków domowych, jak i nawiązywanie więzi z dzieckiem, którą buduje się od samego początku. Oczywiście nie trzeba z tego urlopu korzystać, jest on po prostu nową możliwością – komentuje Łukasz Dominiak, założyciel profilu Who’s Your Daddy.

- Cieszy mnie fakt, że nie jest to oddolna inicjatywa, ale przepisy, które mają moc. Pracodawcy będą musieli podejść do tego tematu z większą uwagą i wspierać pracowników w ich decyzjach. To z kolei prowadzi do mniejszych przerw w karierze mamy dziecka, która i tak wystarczająco często spotyka się z tzw. zawodową „karą za macierzyństwo” - dodaje.

Świadomość zmian nieco wyższa. Coraz więcej rodziców zna nowe przepisy

Dyskusja o wspomnianej regulacji toczyła się wśród ekspertów i w mediach stosunkowo szeroko już od połowy 2022 roku – jej pierwotny termin wejścia w życie wypadał bowiem 1 sierpnia ubiegłego roku. Jednak ze względu na przedłużające się prace został on przedłużony. Zespół Pracuj.pl chciał sprawdzić wówczas, jak toczące się dyskusje przekładały się na wiedzę o regulacjach wśród pracujących rodziców. Zadano im pytanie o znajomość zmian zarówno w głównym badaniu towarzyszącym raportowi (październik 2022), jak też dodatkowo tuż przed wejściem przepisów w życie (marzec 2023).

Na początku IV kwartału 2022 r. znajomość planowanej nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej zasad korzystania z urlopów rodzicielskich i ojcowskich deklarowało 56 proc. sondowanych matek i ojców posiadających niepełnoletnie dzieci. Dyskusje prowadzone w późniejszym czasie w mediach i na firmowych korytarzach miały umiarkowany wpływ na zwiększenie wiedzy na temat zmian. W marcu 2023 roku, na nieco ponad miesiąc przed wejściem w życie nowelizacji, jej świadomość była nieco wyższa niż jeszcze pół roku wcześniej (63 proc.). Szczególna zmiana widoczna była w przypadku ojców, gdzie nastąpił wzrost o 10 punktów procentowych.

Źródło: Badania Pracuj.pl

Wśród grup wiekowych najbardziej świadomi planowanych zmian byli rodzice rodzice między 25. a 34. rokiem życia (64 proc.). To przedział wiekowy, którego reprezentanci szczególnie często rozważają poszerzenie rodziny o kolejne dziecko, a tym samym mogą być szczególnie zainteresowani kwestiami zmian w urlopach rodzicielskich. W pozostałych grupach odsetek osób, które słyszały o zbliżającej się nowelizacji, oscylował w okolicach 50 proc.

Szansa na pozytywną rewolucję? Aż 85 proc. pracujących rodziców popiera wprowadzenie tej regulacji

Badani odnoszą się pozytywnie do kwestii dotyczących urlopów dla ojców – aż 85 proc. pracujących rodziców popierało wprowadzenie tej regulacji. Dostrzegają potencjał zmian, jakie wprowadzić mogą nowe przepisy.

54 proc. badanych rodziców zgadza się ze stwierdzeniem, że wydłużenie urlopów rodzicielskich dla ojców będzie w przyszłości sprzyjać lepszemu wyrównaniu podziału obowiązków opiekuńczych między rodzicami. 3 na 4 badanych rodziców uważało, że dłuższe urlopy dla ojców mogą mieć istotny wpływ na zwiększenie ich zaangażowania w wychowanie dzieci (77 proc.), a także zachęci ich do spędzania większej ilości czasu z dziećmi (70 proc.).

Zdecydowana większość respondentów dobrze oceniała także inne zapisy regulacji, w tym otrzymywanie przez ojców wynagrodzenia podczas dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego (88 proc.).

Zbyt niski zasiłek może zniechęcać ojców do urlopu rodzicielskiego

Problemem może być odpłatność za ten okres – nowe przepisy zmienią wysokość zasiłków związanych z rodzicielstwem. Zasiłek za cały okres urlopu rodzicielskiego będzie na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednak w razie złożenia przez pracownicę stosownego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Z kolei ojcu dziecka za okres nieprzenaszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, eksperta ds. prawa pracy w Pracodawcach RP, zaproponowana w projekcie kwota nie jest zbyt zachęcająca.

- W naszym kraju w większości przypadków to mężczyzna jest tą osobą, która zarabia więcej. Rezygnacja z 30 proc. dotychczasowych zarobków może okazać się zbyt dotkliwa dla wielu rodzin – ocenia Katarzyna Siemienkiewicz. - Na wysokość kwoty z tytułu zasiłku dla ojców należy spojrzeć z perspektywy rodziny oraz struktury płacowej w naszym kraju. Gdy przykładowo ojciec będzie przebywał na urlopie rodzicielskim i otrzyma 70 proc. swojego wynagrodzenia, a matka wróci do pracy i będzie zarabiała 100 proc., to i tak w większości przypadków ostateczny bilans okaże się ujemny - dodaje.

Zasiłek za cały okres urlopu rodzicielskiego będzie na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku (Fot. Nathan Dumlao/Unsplash)

W podobnym tonie wypowiada się Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care. Jej zdaniem wysokość zasiłku na poziomie 70 proc. jest zdecydowanie za niska. Jak dodaje, obecnie tata na urlopie rodzicielskim może otrzymać 80 proc. (wniosek z góry), a po wdrożeniu dyrektywy otrzyma 70 proc. za 9 nieprzenaszalnych tygodni.

- Z doświadczeń krajów z długą historią urlopów dla ojców wiemy, że kwestia wysokości zasiłku ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia tej polityki. Kryzys finansowy w 2008 roku i konieczność oszczędności zmusił rząd Islandii do zmniejszenia wysokości zasiłku za urlop rodzicielski. Skutek był taki, że kobiety mimo obniżenia zasiłku wciąż korzystały z urlopu, natomiast liczba ojców na urlopach rodzicielskich spadła. Korzystanie przez ojców z prawa do urlopu jest silnie skorelowane z wysokością zasiłku. Wynika to z tego, że kulturowo mężczyźni są socjalizowani do roli osoby odpowiedzialnej za finansowe utrzymanie rodziny oraz najczęściej zarabiają w rodzinie więcej niż ich partnerki. Dlatego tak ważne jest zapewnienie regulacji, która zabezpiecza wysokość zasiłku. Obecny zapis na poziomie 70 proc. tego warunku nie spełnia – komentuje Andrian.

Innego zdania jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Jej zdaniem wysokość zasiłku nie jest największą barierą, jeśli chodzi o korzystanie ojców z urlopów rodzicielskich. Zdecydowanie większy wpływ na podejmowane decyzje ma sytuacja zawodowa panów. Jest to widoczne w statystykach urlopów tacierzyńskich.

- Panowie nawet tych urlopów nie wykorzystują, chociaż są one 100-procentowo płatne. To też się bardzo zmienia. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ojcowie coraz chętniej korzystają z tego urlopu - mówi Barbara Socha.

Zdaniem wiceminister rodziny większym problemem są oczekiwania wobec pracujących ojców.

- Od ojców oczekuje się, że będą w pracy. Musimy kulturowo i organizacyjnie się przyzwyczaić do zmiany; nauczyć tego, że ojcowie również mogą korzystać z urlopów - dodaje.

