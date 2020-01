Czy programista może być twórcą?

Czym jest struktura oparta na przeniesieniu praw autorskich?

Struktura wynagradzania oparta na przeniesieniu praw autorskich jest związana z możliwością odliczania od części wynagrodzenia podwyższonych kosztów w wysokości 50 proc. przychodu. Możliwość ta jest przewidziana w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, możliwość skorzystania z wyższych kosztów jest dostępna dla twórców, artystów bądź wykonawców uzyskujących przychody z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi bądź prawami pokrewnymi.

Taka struktura jest również często spotykana w praktyce – obniżenie opodatkowania przychodów jest bowiem korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca zyskuje skuteczne narzędzie do motywowania aktualnych pracowników zwiększając ich wynagrodzenie netto bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Takie rozwiązanie może również poprawić konkurencyjność spółki na rynku pracy, szczególnie w branżach o wysokich zarobkach, jaką jest branża IT.

Popularność tej struktury wynagradzania jest również przyczyną dynamicznych zmian przepisów w zakresie uprawnienia do skorzystania z podwyższonych kosztów. W ostatnich latach zmieniane były między innymi zasady dotyczące limitu przychodów, co do których zastosowanie mają wyższe koszty – obecnie limit ten ustanowiony został na poziomie 85 528 złotych przychodu.

Ponadto, ograniczeniu uległ również katalog rodzajów działalności twórczej, których wykonywanie uprawnia do skorzystania ze struktury opartej na prawach autorskich. W związku z tym, warto przenalizować, jak kształtują się obecne regulacje i wymagania dotyczące takiej struktury wynagradzania, by w sposób świadomy podjąć decyzję o wdrożeniu takiej struktury w firmie.

Kiedy można skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?

Skorzystanie z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów jest możliwe po spełnieniu kilku warunków, które są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Zgodnie z projektem interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z dnia 3 stycznia 2019 roku warunkami tymi są: powstanie w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego i przyjęcie go przez pracodawcę;

dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego; przy czym dowodem może być oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jaki utwór powstał;

wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy. Ponadto, zgodnie z art. art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko niektóre rodzaje działalności twórczej mogą być objęte preferencyjnymi zasadami opodatkowania. Przykładowo, takimi rodzajami działalności są badawczo-rozwojowa oraz naukowo-dydaktyczna, działalność publicystyczna, działalność twórcza w zakresie programów komputerowych czy też działalność twórcza w zakresie architektury, urbanistyki, muzyki, literatury, sztuk plastycznych czy też twórczości i produkcji audiowizualnej. W praktyce, najczęstszymi grupami osób, co do których zastosowanie ma struktura to programiści, konsultanci IT, inżynierowie, osoby zaangażowane w prace rozwojowe, jak też inne osoby, które tworzą projekty czy ekspertyzy budowalne. Kiedy wytwór prac jest utworem? Zgodnie z ustawą o prawach autorskich i pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Tak szeroka definicja pozwala na zakwalifikowanie szerokiego zakresu produktów i prac jako utwory. Kluczowe jest przy tym, aby dane wytwory prac miały charakter twórczy tj. oryginalny i niepowtarzalny. W praktyce, istotne jest również, aby utwór posiadał utrwaloną formę na materialnym nośniku danych. Nie może być zatem zakwalifikowana jako utwór koncepcja, która nie została jeszcze spisana bądź utrwalona w inny sposób. Ponadto, indywidualność nie wyklucza możliwości wykorzystania danych powszechnie dostępnych. Przykładowo, za indywidualny można uznać utwór, którego autor sam wybrał sposób przedstawienia tych danych, co stanowi o oryginalności wytworu. W ustawie podany jest również przykładowy katalog utworów, który obejmuje między innymi utwory literackie, publicystyczne, naukowe, programy komputerowe czy też utwory architektoniczne i urbanistyczne. Jak określić wysokość honorarium autorskiego? Zapłata honorarium autorskiego za przeniesienie praw autorskich jest warunkiem, który w praktyce może budzić najwięcej wątpliwości. Zagadnieniem szczególnie trudnym jest konieczność prawidłowego określenia wysokości honorarium tj. określenia, która część wynagrodzenia dotyczy przeniesienia praw autorskich, a która związana jest wykonywaniem obowiązków pracowniczych. W związku z tym, w projekcie ogólnej interpretacji prawa podatkowego Ministerstwa Finansów, dotyczącego praw autorskich, wskazano pewne wymogi w zakresie prawidłowego określenia elementów wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z tymi wymogami, wynagrodzenie powinno zostać podzielone na wynagrodzenia za pracę oraz za przeniesienie praw autorskich. Ponadto, wysokość honorarium autorskiego może wynikać z umowy o pracę lub regulacji wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy. W praktyce natomiast największym problemem jest ukształtowanie takich procedur i narzędzi wewnątrzfirmowych, które pozwoliłby na udowodnienie, że w danym okresie pracownik przekazał prawa do wytworzonego przez niego utworu. Wdrożenie struktury opartej na przeniesieniu praw autorskich – o czym warto pamiętać? Możliwość zastosowania kosztów ryczałtowych w wysokości 50 proc. do części przychodów jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym dla pracownika. Niemniej jednak, wdrożenia samej struktury jest procesem czasochłonnym i wymagającym zmian w procedurach, dokumentach korporacyjnych i narzędziach. W związku z tym, warto pamiętać o kilku aspektach, które pozwolą na efektywne i bezpieczne zaimplementowanie tej struktury. Należą do nich m.in.: konieczność prawidłowego określenia, czy w ramach obowiązków, dany pracownik tworzy utwór oraz czy dochodzi do przekazania praw autorskich do tego utworu na rzecz pracodawcy;

zweryfikowanie, jaka część wynagrodzenia pracownika jest związana z przekazaniem przez niego praw autorskich do utworu;

przeanalizowanie czy dokumentacja oraz procedury pozwalają na zarządzanie procesem, w tym odpowiednią archiwizację utworów; wdrożenie odpowiednich zmian do systemu naliczania wynagrodzeń. Struktura oparta na przeniesieniu praw autorskich pozwala na zwiększenie wynagrodzenia netto pracowników zatrudnionych w wielu branżach. Takie rozwiązanie jest korzystne również dla pracodawców, którzy są w stanie zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku płac. Jest to szczególnie istotne w branżach o wysokich zarobkach, jaką jest np. branża IT. W związku z tym, warto zastanowić się nad wdrożeniem takiej struktury, pomimo, iż sam proces implementacji jest czasochłonny i skomplikowany. Długo okresowe korzyści zdecydowanie przewyższą bowiem koszty związane z wprowadzeniem takiego rozwiązania. Marek_Gadacz_CRIDO.jpg * Marek Gadacz – partner odpowiedzialny za podatki osobiste w Crido. Specjalizuje się w różnych aspektach związanych z opodatkowaniem osób fizycznych, w szczególności doradztwie w zakresie planowania podatkowego, bieżących rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych, opodatkowania transferu majątku czy przeprowadzania audytów podatkowych, a także zwiększania efektywności podatkowej prowadzonej działalności. W ramach dotychczasowej praktyki doradzał zarówno firmom, jak i bezpośrednio osobom fizycznym w zakresie struktur wynagradzania pracowników oraz uzyskiwania przez nich innych dochodów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Swoją karierę rozpoczął w 1997 r. w Arthur Andersen, kontynuował w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki. Do Crido dołączył w 2017 roku. Od 2003 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

