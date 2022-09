Czy pracodawca może zwolnić pracownika niezdolnego do pracy?

jk

Sytuacja, w której pracownik otrzymuje negatywny wynik orzeczenia lekarskiego, czyli jest niezdolny do pracy na danym stanowisku, jest trudna zarówno dla samego pracownika, jak i jego pracodawcy. Jak odwołać się od orzeczenia lekarza medycyny pracy? Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy (fot. Unsplash/National Cancer Institute)

W każdym przypadku, kiedy pracownik nie zgadza się z wydanym orzeczeniem, pozostaje możliwość odwołania się od tej decyzji.

Aby odwołanie było skuteczne, należy je wnieść z zachowaniem odpowiednich terminów, z pełną dokumentacją i szczegółowym umotywowaniem wniosku.

Gdyby utrzymano orzeczenie w mocy, pracodawca będzie mógł rozwiązać z pracownikiem umowę za wypowiedzeniem, podając jako przyczynę utratę przez niego zdolności do wykonywania pracy lub może wystąpić z ofertą porozumienia stron w tej sprawie.

Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. To powoduje liczne wątpliwości co do dalszego postępowania.

Niezdolność do pracy - co dalej?

Jaką drogą należy podążyć? Jedną z możliwości jest skorzystanie z ustawowego trybu odwołania.

- Wniesienie odwołania umożliwia ponowne rozpatrzenie orzeczenia przez podmioty odwoławcze. Odwołania dotyczą najczęściej uzyskania niezdolności do pracy po skierowaniu na badania profilaktyczne. W każdej sytuacji, gdy pracownik lub pracodawca kierujący na badania nie zgadzają się z treścią wydanego orzeczenia, w ciągu siedmiu dni od otrzymania tego orzeczenia, mogą wnieść pisemne odwołanie – mówi Teresa Domańska, dyrektor biura ubezpieczeń w TU Zdrowie.

Co powinno znaleźć się w odwołaniu?

- W odwołaniu powinno znaleźć się uzasadnienie i wyraźna informacja, czy nie zgadzamy się z treścią całego orzeczenia czy tylko z jego częścią. Do odwołania należy dołączyć orzeczenie oraz drugie skierowanie na badanie lekarskie, które zostało wydane przez pracodawcę. Przygotowane odwołanie kierujemy do lekarza orzecznika i wysyłamy je pocztą lub składamy osobiście w placówce medycznej, w której byliśmy badani. Odwołanie należy złożyć w ciągu siedmiu dni od otrzymania orzeczenia. Należy przy tym pamiętać o potwierdzeniu złożenia odwołania, aby móc udowodnić, że wpłynęło ono we wskazanym przez ustawodawcę terminie – mówi Hanna Burek, specjalistka ds. medycyny pracy w TU Zdrowie.

Odwołanie - krok po kroku

Odwołanie, wraz ze wszystkimi załącznikami, wnosi się za pośrednictwem lekarza, który je wydał. Orzecznik uzupełnia wniosek odwoławczy o kopie badań laboratoryjnych, diagnostycznych oraz konsultacji lekarskich, jeśli były wykonywane podczas badania profilaktycznego i składa go do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są: Czytaj też: Chcą zwiększyć zakres medycyny pracy. Dla dobra pracowników Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy (WOMP) właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;

instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;

Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;

podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej. Odwołanie składane jest do jednostki nadrzędnej i sprawującej kontrolę nad miejscem wykonania badań, czyli w przypadku wykonania badań w podstawowej jednostce służby medycyny pracy, odwołanie zostanie złożone do WOMP. Jeżeli pierwsze badanie miało miejsce w WOMP, to wniosek zostanie skierowany do instytutów badawczych w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Złożenie odwołania nie powoduje możliwości uznania pracownika za zdolnego do wykonywania pracy (Fot. Shutterstock) Lekarz, za pośrednictwem którego jest składane odwołanie, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu. Badania w trybie odwołania przeprowadza właściwy podmiot w terminie czternastu dni od dnia otrzymania odwołania. Czytaj też: L4 i ryzykowna choroba. Stracisz pieniądze, jeśli weźmiesz na nią zwolnienie lekarskie Obowiązkiem pracownika jest poddanie się drugiemu badaniu. Należy pamiętać, że orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne. Oznacza, to, że ani pracownik, ani pracodawca nie będą mogli odwołać się do innego organu z tym samym orzeczeniem. Koszty badania w trybie odwoławczym nie obciążają pracodawcy, ponieważ działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy jest finansowana ze środków budżetu państwa. Co dalej z pracą? Złożenie odwołania nie powoduje możliwości uznania pracownika za zdolnego do wykonywania pracy. Rozstrzygnięcie o zdolności do pracy będzie możliwe po zakończeniu postępowania odwoławczego i otrzymaniu orzeczenia w tej sprawie. W okresie weryfikacji odwołania obie strony pozostają w "zawieszeniu" aż do czasu ostatecznej decyzji. W tym też czasie pracownik winien pozostawać w dyspozycji do podjęcia pracy. W dokumentacji pracowniczej jego nieobecność należy oznaczyć jako usprawiedliwioną bez prawa do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia. - Przepisy Kodeksu Pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zatrudniania pracownika, gdy ten otrzymał negatywne orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy. Pracodawca, w miarę możliwości, może zaproponować pracownikowi inne stanowisko. W takim wypadku pracodawca powinien przedstawić na piśmie nowe warunki oraz poinformować pracownika o przyczynie zmiany. W sytuacji braku możliwości obsadzenia innego stanowiska, pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy. Gdyby utrzymano orzeczenie w mocy, pracodawca będzie mógł rozwiązać z pracownikiem umowę za wypowiedzeniem, podając jako przyczynę utratę przez niego zdolności do wykonywania pracy lub może wystąpić z ofertą porozumienia stron w tej sprawie - dodaje Hanna Burek. Wyżej wymienione zasady nie dotyczą pracownic w ciąży, które nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów

