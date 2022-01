Czy klasa średnia na pewno nie straci na Polskim Ładzie? Księgowe mają wątpliwości

Czy klasa średnia nie straci na Polskim Ładzie? - Zapewnienia premiera są wyłącznie słowami, a w tym zakresie ustawy nie ma i jest jedynie w planach. Tym samym słowa „nikt zarabiający do 12,8 tys. zł brutto nie straci” nie mają potwierdzenia w przepisach - komentuje Magdalena Michałowska ze Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych.

Mechanizm przedłużenia terminów poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy wprowadzony rozporządzeniem będzie uregulowany w ustawie - na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się już projekt.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Podczas ostatniej konferencji premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że nikt, kto zarabia do 12,8 tys. zł brutto, nie straci na Polskim Ładzie i zagwarantuje to ustawa. Problem polega na tym, że póki co ustawy nie ma i nie wiemy, co mamy mówić pracownikom i zleceniobiorcom. Co prawda pojawił się projekt ustawy, jednak ma on wejść w życie na początku marca. Na ten moment mamy więc zapewnienia premiera i rozporządzenie, które wzbudziło wątpliwości wielu ekspertów. Gdy ustawa się pojawi, zniknie niepewność co do stosowania przepisów - ocenia w rozmowie z PulsHR.pl Magdalena Michałowska, właścicielka biura rachunkowego Meritum, rzeczniczka prasowa Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych (SWBR).

- Nie zmienia to jednak faktu, że projektowana zmiana dotyczyć będzie na ten moment wyłącznie przesunięcia terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy. Zapewnienia premiera są wyłącznie słowami, a w tym zakresie ustawy nie ma i jest jedynie w planach. Tym samym słowa „nikt zarabiający do 12 800 zł brutto nie straci” nie mają potwierdzenia w przepisach - dodaje.

Problemy z naliczaniem nie znikną

Magdalena Michałowska zwraca także uwagę na fakt, że sam projekt ustawy nadal nie rozwiewa wszystkich wątpliwości.

- Projektowana ustawa zakłada przesuniecie terminu poboru zaliczki na ostatni dzień danego roku. Jeśli więc nie pobieram pracownikowi co miesiąc 200 zł z pensji, ponieważ ma to zagwarantowane na podstawie rozporządzenia (w przyszłości w ustawie), to według przepisów muszę to zrobić najpóźniej 31 grudnia - wówczas w tym przypadku kwota ta wyniesie 2400 zł. W wyjaśnieniach z 20 stycznia 2022 r. znalazł się zapis o tym, że to właśnie 31 grudnia jest datą graniczną. Jednak w kolejnych objaśnieniach, które otrzymałam z ministerstwa, usłyszałam, że nie do końca tak jest i będę mogła jej nie pobrać, a pracownik czy zleceniobiorca ostatecznie rozliczy to w deklaracji rocznej. Tym samym dochodzi do sytuacji, w której pracodawcy i zleceniodawcy nie wiedzą co ostatecznie oznacza to rozporządzenie, a w przyszłości ustawa. Nie wiedzą, jak mają postępować i co tłumaczyć swoim pracownikom. Ostatecznie to na nas skupią się pretensje ludzi - ocenia Małgorzata Michałowska.

Czytaj też: Nowe zmiany w Polskim Ładzie. "Nie do końca zdają sobie sprawę, co ich czeka"

Księgowe i kadrowe obawiają się, że dojdzie do sytuacji, w której powyższe niejasności nie zostaną wyjaśnione, a przez kolejne miesiące będą działać po omacku.

- Czy jeśli nie pobiorę pracownikowi zaliczki (tej wcześniej niepobranej) w terminie do 31 grudnia 2022 r., to nie poniosę za to odpowiedzialności? Czy nie okaże się, że muszę będę ją musiała pokryć z własnej kieszeni? Im więcej wyjaśnień, tym większe rozbieżności i niepewność. A przypomnijmy, że nie mówimy o stanie prawnym, który dopiero ma nadejść, tylko o tym, który mamy teraz. Na dniach będziemy robić listy płac. Podwójnie. Częściowo ręcznie. Mając świadomość, że stan prawny może ulec jeszcze zmianie o te 180 stopni - wyjaśnia Michałowska.

W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Aleksandrowicz, CEO firmy Contract Administration, która zapewnia obsługę kadr i płac dla blisko 500 firm.

- Analizując aspekty podatkowo-prawne obecnej sytuacji, wprowadziliśmy zmiany w naszych procesach i systemach, co pozwala nam dokonywać korekt już wykonanych naliczeń podatku i od lutego rozliczać listy płac zgodnie ze zmodyfikowana ustawą. Wciąż jednak nie wiemy jak będzie wyglądało rozliczenie roczne, zarówno płatnika, jak i podatnika. Czekamy na zmiany w ustawie i przepisy wykonawcze - mówi Magdalena Aleksandrowicz.

Pozostaje też pytanie, czy rzeczywiście klasa średnia nie straci? - Podczas konferencji usłyszeliśmy zapewnienia, że nikt, kto zarabia do 12,8 tys. zł brutto, nie straci na Polskim Ładzie. Podejrzewam więc, że pracownicy, którym w rozliczeniu rocznym za 2022 r. wyjdzie, że ich wynagrodzenie było przykładowo o 6 tys. zł mniejsze niż w 2021 r. (poprzez należny podatek dochodowy), to zostanie zastosowana jakaś ulga podatkowa. Na ten moment jednak nic nie wiemy – wskazuje Magdalena Michałowska.

Michałowska dodaje również, że osoby, które zarabiają powyżej 12,8 tys. zł brutto, na pewno dużo stracą. Ponadto pracownik, który otrzymuje pensję w górnym pułapie, a otrzyma premię chociażby w wysokości 500 zł, straci całą ulgę.

- Dojdziemy do takiej sytuacji, w której ludziom nie będzie się opłacało awansować czy wykonywać dodatkowych zleceń, bo stracą na tym finansowo - tłumaczy ekspertka SWBR.

Podwójne wyliczanie pensji

Co istotne, osoby odpowiedzialne za wyliczanie pensji pracownikom będą musiały zrobić to na dwa sposoby. Najpierw zgodnie z zasadami, jakie weszły w życie wraz z Polskim Ładem, czyli m.in. z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej czy nowych zwolnień (np. dla rodzin 4+), bez odliczenia składki zdrowotnej. Następnie muszą zrobić to samo, ale według zasad obowiązujących w zeszłym roku (m.in. z możliwością odliczenia składki zdrowotnej, niższą kwotą zmniejszającą podatek). Na koniec trzeba porównać jak wyszły zaliczki na PIT. Do wypłacenia pensji trzeba wziąć tę, która jest korzystniejsza dla pracownika.

- Nadal trzeba podwójnie rozliczać pensje. W projektowanej ustawie jest napisane, że jeśli nie posiadamy odpowiednich programów, to powinniśmy to robić ręcznie. Większość systemów jest już przystosowana do nowych przepisów, ale każda rozsądna kadrowa przy tak dużej zmianie przepisów będzie próbowała przeliczyć wynagrodzenia ręcznie, aby sprawdzić, czy program dobrze wszystko obliczył. Pamiętajmy, że programy też tworzą ludzie i mogą pojawiać się błędy, ale to kadrowa będzie musiała wziąć za nie odpowiedzialność – komentuje Magdalena Michałowska.

Ulga dla klasy średniej zostanie rozszerzona

Warto także wspomnieć o innych zmianach, które ma zamiar wprowadzić rząd. Minister finansów Tadeusz Kościński podczas konferencji zapewniał, że kolejne kategorie podatników zostaną objęte ulgą dla klasy średniej. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministra objęci nią będą m.in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zleceniach, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS i w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy. Zapewniono również, że korzystanie z preferencji będzie również możliwe przy zbiegu różnych umów, np. umowy o pracę z umową zleceniem.

Min. #Kościński: „Zgodnie z zapowiedziami premiera @MorawieckiM z piątku, intensywnie pracujemy nad rozszerzeniem Podatkowego #PolskiŁad o nowe rozwiązania.

Preferencją dla klasy średniej objęci zostaną kolejni podatnicy, m. in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zlecenia”. pic.twitter.com/eLD4uQdxuP — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) January 25, 2022

- Moim zdaniem jest już przesądzone, że ulga dla klasy średniej zostanie rozszerzona na zleceniobiorców i emerytów. Uważam, że to dobry pomysł. Myślę, że pomoże to rozwiązać wiele problemów - komentuje Małgorzata Michałowska.