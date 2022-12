Czy inspektorzy pracy naprawdę będą "wizytować" domy osób pracujących zdalnie?

Jesteśmy urzędem stojącym na straży bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z tym po prostu nie chcemy się zgodzić na stworzenie jednego, uniwersalnego wzorca oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej świadczonej w domu. Ale nie oznacza to wcale kontroli poprzez wchodzenie inspektora do domu pracownika - powiedziała PulsHR.pl Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy.

Główna inspektor pracy odniosła się w ten sposób do medialnych spekulacji, jakoby Państwowa Inspekcja Pracy, wnioskując o regulacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego, chciała zmusić pracodawców do wizytowania domów i mieszkań pracowników.

- Oceniamy, że osoby świadczące pracę zdalną najczęściej pracują przy monitorach czy to komputerów stacjonarnych, czy laptopów. Nieodpowiednio przystosowane stanowisko pracy wiąże się chociażby z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Zależy nam więc na tym, by ocena ryzyka zawodowego powstawała na podstawie realnych przesłanek, czyli opisu tego konkretnego miejsca pracy. Podkreślam z całą stanowczością, że nie oznacza to wcale kontroli poprzez wchodzenie inspektora do domu pracownika. Po prostu chcemy, aby ocena ryzyka zawodowego została dostosowana do rzeczywistych warunków pracy, a nie była uniwersalna dla każdego środowiska - wyjaśniła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Wszystko wskazuje, że stanie się to już niebawem. Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej posłowie przyjęli 1 grudnia. Teraz trafi on do senatu. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w 2023 roku.

Według Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, projekt ma duże szanse, by przejść bez istotnych poprawek przez kolejne etapy prac legislacyjnych, tak by jeszcze w styczniu trafić do podpisu prezydenta.

- Najważniejszą zmiana, jaką wprowadziliśmy, był tylko ten przepis przejściowy w art. 21, który wydłuża dla pracodawców do dwóch miesięcy czas wejścia w życie nowelizacji - podkreślił.

Przypomnijmy więc, że pierwotna wersja projektu zakładała jedynie 14-dniowe vacatio legis, na co ani przedsiębiorcy, ani znaczna część parlamentarzystów nie chciała się zgodzić. Ich zdaniem przedsiębiorcy nie byliby w stanie w tak krótkim czasie przygotować się do nowych warunków pracy. Na podstawie projektowanych wciąż jeszcze przepisów pracodawca wraz z reprezentacją związkową ma ustalić regulamin pracy zdalnej. Co więcej – po stronie pracodawcy będzie też leżało zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi do pracy zdalnej oraz pokrycia kosztów z nią związanych.

W kolejce dyrektywa work-life balance

W tym miejscu warto dodać, że nowe przepisy wprowadzą bardzo istotne udogodnienia dla pracowników mających dzieci, przede wszystkim takie, że rodzice dzieci w wieku do lat 4 będą mogli złożyć wiążący dla pracodawcy wniosek o pracę zdalną.

Należy też przypomnieć, że uchwalenie tej nowelizacji nie zakończy prac nad zmianami w Kodeksie pracy. Na rozpoczęcie procesu legislacyjnego czeka jeszcze jedna istotna regulacja Kodeksu pracy, wynikająca z konieczności implementacji dwóch dyrektyw unijnych. Pierwsza dotyczy przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r.), natomiast druga to dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance). Wynikające z niej zmiany, które częściowo wdrożone zostaną za sprawą nowelizacji regulującej pracę zdalną, będą polegały na wprowadzeniu zmian w obszarze uprawnień związanych z wykonywaniem przez pracowników funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej, jednocześnie gwarantując ochronę przed nierównym traktowaniem w zatrudnieniu.

W kolejce jest też zgłoszony przez posłów Lewicy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, zakładający wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy. Na pewno jego wejście w życie byłoby przełomowe, ale szanse na to są bardzo umiarkowane.

