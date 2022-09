Czy firma może zakazać wnoszenia i używania telefonu w pracy?

KDS

Pracodawca nie może bezwzględnie zabronić korzystania z telefonu prywatnego w miejscu pracy. Może jednak wprowadzić obostrzenia, w których szczegółowo określi sposób, w jaki pracownik może korzystać z telefonów prywatnych oraz miejsce i czas do korzystania - informuje Państwowa Inspekcja Pracy. Firma nie może zakazać wnoszenia telefonu prywatnego na teren zakładu pracy (fot. Unsplash/Peter van Eijk)

Pracodawcy nie mogą wprowadzić całkowitego zakazu wnoszenia lub używania telefonu prywatnego na terenie zakładu.

Takie działanie byłoby sprzeczne m.in. z Konstytucją RP.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której używanie telefonów komórkowych miałyby negatywny wpływ na pracę maszyn i urządzeń.



Z badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wynika, że w Polsce już 96,9 proc. Polaków powyżej 15. roku życia korzysta z telefonu komórkowego, a 77,3 proc. z internetu. Co więcej, Polacy zapytani w jaki sposób korzystają z telefonów, w zdecydowanej większości wskazują na przeglądanie stron internetowych 82,1 proc.

Oznacza to, że telefon stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Służy nie tylko do dzwonienia. Zabieramy go również do pracy, na co nie zawsze przychylnie patrzą nasi szefowie.

Do Państwowej Inspekcji Pracy odnośnie tego, czy pracodawca ma prawo zakazać pracownikom wnoszenia na teren zakładu pracy prywatnego telefonu komórkowego oraz ograniczyć prawo do korzystania z takiego telefonu.

Z wyjaśnień PIP wynika, że nie może on bezwzględnie zabronić korzystania z prywatnego telefonu w miejscu pracy. Jednak może wprowadzić obostrzenia, w których szczegółowo określi sposób w jaki pracownik może korzystać z telefonów prywatnych oraz wskazać miejsce i czas do korzystania z nich. Pracodawca określa bowiem w regulaminie zakładu pracy bądź w umowie o pracę organizację i porządek pracy. Korzystanie z telefonów komórkowych również jest zależne od tych aktów.

Podjęcie decyzji o ograniczeniu korzystania z urządzeń prywatnych w czasie pracy jest jednym z uprawnień pracodawcy, a pracownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i porządku pracy w myśl art. 100 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy.

Całkowity zakaz używania prywatnych telefonów komórkowych w pracy łamie Konstytucję

Jednocześnie Inspekcja podkreśla, że prawo do używania prywatnego telefonu komórkowego jest korzystaniem z konstytucyjnej wolności komunikowania się, tym samym całkowity i niewynikający z ustawy zakaz jego używania stanowi złamanie tej wolności. - Pracodawca nie ma prawa ani rekwirować prywatnych urządzeń podwładnych, ani karać za komunikowanie się z osobami z zewnątrz. Zarówno całkowity zakaz rozmów jak też zakaz posiadania prywatnego telefonu narusza regulacje zawarte w art. 49 Konstytucji, w myśl którego zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Ponadto całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, nieuwzględniający szczególnych potrzeb życiowych, mógłby być uznany za nadużycie przez pracodawcę prawa podmiotowego określonego w art. 8 Kodeksu pracy oraz naruszenie art. 111 Kodeksu pracy, stanowiącego że pracodawca musi szanować godność i inne dobra osobiste pracownika - przestrzega PIP. Czytaj więcej: Już wkrótce ważne zmiany w umowach o pracę. Dotkną pracodawców i pracowników Pracodawca może więc wprowadzić zakaz korzystania z prywatnych telefonów komórkowych, ale musi z niego wyłączyć przerwy wynikające z regulacji art. 134 Kodeksu pracy, czy też w ramach przerwy, o której mowa w przepisie art. 141 Kodeksu pracy. W ich trakcie pracownik powinien mieć prawo do nieograniczonego korzystania z prywatnego telefonu komórkowego. PIP podaje, że wyjątkiem może być sytuacja, w której używanie telefonów komórkowych miałyby negatywny wpływ na pracę maszyn i urządzeń i tym samym powodowałyby zagrożenie zdrowia i życia pracowników. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

