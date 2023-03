Czy bezrobotny może nie przyjąć oferty pracy z urzędu?

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że urząd powinien zaoferować bezrobotnemu "odpowiednią pracę". Co się kryje pod tym pojęciem?

"Odpowiednia praca" musi spełniać kilka warunków

Jak podaje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, "odpowiednia praca" to zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe. Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy może także je wykonywać po wcześniejszym szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym.

Co ważne, także stan zdrowia musi pozwalać bezrobotnemu na wykonywanie pracy, a łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie może przekraczać 3 godzin. Za wykonywanie pracy bezrobotny powinien otrzymywać pensję w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Specjaliści Zielonej Linii podkreślają, że urząd pracy powinien przedstawiać osobom zarejestrowanym jako bezrobotne oferty zgodne z ustawową definicją.

Odmowa przyjęcia oferty odpowiedniej pracy - jakie skutki dla bezrobotnego?

Jeżeli bezrobotny, któremu urząd pracy przedstawi ofertę odpowiedniej pracy, odmówi jej przyjęcia, zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej.

Art.33 (4) Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który: pkt 3) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy, c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. Źródło: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zastrzeżenie, o którym mowa wyżej dotyczy bezrobotnego, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia. Nie zostaje on pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Co ważne, za ten okres nie przysługuje zasiłek.

