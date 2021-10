Czwarta fala naciera, a rynek pracownika jeszcze nigdy nie był tak silny

- Mamy rynek pracownika, najsilniejszy od 20 lat. To, co się wydarzyło w ostatnim czasie, rodzi wiele wyzwań dla menedżerów, firm, zarządzających - tak aktualną sytuację na rynku pracy ocenia Artur Skiba, prezes agencji rekrutacyjnej Antal.

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji "Rynek pracy", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Na początek trochę liczb obrazujących sytuację na rynku pracy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w II kwartale 2021 roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 16 597 tys. osób. To o 164 tys. (1 proc.) więcej w porównaniu do I kwartału 2021 roku i o 323 tys. (2 proc.) w relacji do II kwartału roku 2020. Można powiedzieć, że są to ludzie, którzy przetrwali ostatnie, wyjątkowo trudne miesiące.

Pandemia COVID-19 wywołała spore zamieszanie i spowodowała ogromną niepewność w kwestiach zawodowych. Gastronomia, hotelarstwo czy branża eventowa, czyli branże, które w czasie pandemii zostały najmocniej dotknięte obostrzeniami, zmuszone były do mocnych cięć zatrudnienia. Jednak wskaźniki pokazują, że udało się nam przejść przez ten czas suchą stopą.

Bezrobocie w naszym kraju? Jedno z najniższych w Europie. W sierpniu 2021 r. wyniosło 5,8 proc. i w stosunku do lipca nie zmieniło się. W urzędach pracy zarejestrowanych było zaledwie 960,8 tys. bezrobotnych, miesiąc wcześniej 974,9 tys. osób.

Stanisław Szwed, wiceminister resortu pracy, podkreśla, że gdy sytuacja pandemiczna zaczęła wracać do normy, także sytuacja na rynku pracy zaczęła się stabilizować. - Wskaźniki pokazują, że gospodarczo potrafiliśmy sobie poradzić z pandemią. Rynek pracy jest w bardzo dobrej kondycji. Nikt nie pyta mnie o poziom bezrobocia, ale skąd wziąć pracowników - podkreśla Stanisław Szwed.

Kandydaci decydują

W podobnym tonie wypowiada się Artur Skiba, prezes agencji rekrutacyjnej Antal, który podkreśla, że obecnie możemy mówić o rynku pracownika, i to najsilniejszym od 20 lat.

- To, co się wydarzyło w ostatnim czasie, rodzi wiele wyzwań dla menedżerów, firm, zarządzających. Oni musieli odnaleźć się w nowych realiach, a zaznaczę, że z naszych badań wynika, że przed pandemią tylko 50 proc. menedżerów było gotowych delegować pracowników do pracy zdalnej, dziś jest to aż 75 proc. Wzrost jest ogromny - podkreśla.

Zaznacza też, że w czasie pandemii zupełnie zmienił się system kontroli pracowników. - Choć konieczność przejścia na pracę zdalną wywoływała na początku wiele wątpliwości, to w efekcie wpłynęła na podejście do kontroli pracowników. Monitoring oczywiście pozostał, ale stał się bardziej dojrzały - zaznacza prezes Antala.

Jak dodaje, w ciągu ostatniego roku z 30 proc. do 35 proc. wzrosła liczba pracowników, którzy deklarują brak monitoringu ich pracy ze strony przełożonego. O 11 pkt proc. spadła także liczba regularnych tele- i wideokonferencji, mających na celu kontrolę pracy podwładnych. Dodatkowo część pracodawców przyznaje, że skuteczność pracowników w pracy zdalnej wzrosła.

- Widzimy wzrost oczekiwań na rynku. Jest to rynek pracownika, a nie pracodawcy. Bardzo się cieszymy ze względu na ludzi, którzy u nas pracują, ale z drugiej strony oznacza to, że nowych pracowników musimy kreatywnie szukać na rynku zewnętrznym. A kiedy ich już znajdziemy, to musimy upewniać się, że odpowiednio o nich dbamy, a oni są zmotywowani, zadowoleni i chcą u nas zostać - komentuje Daria Gostkowska, dyrektorka wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Bank BNP Paribas.

Gostkowska zwraca uwagę również na to, że w czasie pandemii mogliśmy wyraźnie zobaczyć, że dziś na rynku pracy jest obecnych pięć generacji.

- Pandemia jasno pokazała, że stworzyła się piąta generacja, którą nazywamy perennialsami. To wielopokoleniowa grupa, która w czasie pandemii – niezależnie od wieku – musiała znaleźć wspólną nić porozumienia przez internet. W naszym banku to się bardzo dobrze sprawdziło, mamy wielopokoleniową kadrę i razem budujemy wspólne wartości - podsumowuje.

60 tys. budowlańców potrzebnych na wczoraj

Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie, przyznaje, że pytanie o rynek pracownika i luki kadrowe słyszy niemal co tydzień.

- Mamy portfel zamówień na poziomie 16 miliardów. Mówiąc kolokwialnie, ktoś to musi obrobić. Dlatego na rynek pracownika patrzymy z pewną troską. W branży budowlanej bezrobocie nie jest niskie, ono jest wręcz ujemne. Brakuje nam 60 tysięcy pracowników. Ściągnąć ich nie jest łatwo. Niemniej wydaje mi się, że udaje nam się to bardzo dobrze robić - mówi gość EEC.

Jak? - Nasza kultura organizacyjna zakłada, że każdy w firmie, jak i zewnętrznych relacjach jest równym podmiotem. Nie ma podziału na pracodawcę i pracowników. Takim wykładnikiem – który jest absolutnym ewenementem na rynku – jest to, że my jako pracodawca dzielimy się z pracownikami zyskiem - wyjaśnia.

Wskazuje też na fakt, że Budimex obecny jest niemal w każdym segmencie rynku – w hydrotechnice, budownictwie drogowym, przemysłowym, kubaturowym czy energetycznym. - Stwarzamy unikatowe i uniwersalne kierunki rozwoju. Małego tego, będąc firmą polską, ale i częścią dużej grupy międzynarodowej, jesteśmy na tyle dobrzy, że patrzą na nas jak na pewnego rodzaju rezerwuar szefów kontraktów w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. Teraz koledzy proszą, abyśmy pomogli budować metro w Sydney. Połączenie tej kultury organizacyjnej, możliwości rozwoju powoduje, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo wiemy, że tych ludzi do pracy będziemy mieli - podsumowuje Cezary Mączka.

Ponad połowa pracowników straszy zwolnieniem

Artur Miernik, partner w EY Polska, lider praktyki workforce advisory w ramach People Advisory Services, zwraca uwagę, że w ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o "tsunami" ludzi odchodzących z pracy. W Stanach Zjednoczonych wskaźniki dotyczące osób zmieniających pracę są jednymi z najwyższych w historii, w Wielkiej Brytanii na rynku dostępny jest ogrom ofert pracy.

- To pokazuje, że pracownicy zaczęli głosować nogami. Odchodzą. Z różnych powodów, które swoje podłoże mają głównie w tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 18 miesięcy - wyjaśnia ekspert EY.

Jak dodaje, w tym czasie wiele osób przewartościowało swoje życie. W badaniu EY zapytało respondentów o to, ilu z nich wyjechało z miejsca pracy. W niektórych firmach zdecydowało się na to aż 30 proc. pracowników. Wrócili do rodzinnego domu, do miejsca, gdzie studiowali, zdecydowali się na przeprowadzkę na wieś czy spełnili swoje marzenia i zamieszkali w domku pod lasem.

- Czy wrócą? Nie wiemy - zaznacza Artur Miernik. - W czasie pandemii ludzie zaznali czegoś innego i to im się spodobało. W efekcie 8 na 10 osób, które wzięły udział w naszym badaniu, przyznało, że chce elastyczności w pracy. Ta elastyczność dotyczy 2 elementów – miejsca pracy (młodzi, którzy zaczynają karierę) oraz godzin pracy (osoby z doświadczeniem, które mają poukładane życie rodzinne). Co więcej, 54 proc. respondentów przyznało, że jeżeli pracodawca nie zaoferuje im elastyczności, to będą szukali innego miejsca pracy - zaznacza Artur Miernik.

Jak więc zapewnić stabilność w firmie?

- Słuchać pracowników. To pierwszy, niesamowicie istotny element. Po drugie warto zastanowić się, czego oni chcą w życiu, jak chcą realizować swoje cele. Coraz więcej osób rozmawia o wartościach i zastanawia się, po co jest ich firma, jakie ma cele, jak swoje indywidualne cele mogą w niej realizować. Wato też wspomnieć o kompetencjach menedżerskich, nastawionych na umiejętność zarządzania zespołem w hybrydowym modelu pracy - dodaje Artur Miernik.

Zmiany w prawie

Michał Lisawa, counsel w Baker McKenzie, podkreśla, że pracodawcy wyczekują opracowania przepisów związanych z pracą zdalną.

- Już rok temu słyszeliśmy, że trwają prace nad przepisami o pracy zdalnej. W tym czasie pojawiły się trzy projekty (wrzesień 2020, maj 2021 i lipiec 2021), a przepisów jak nie było, tak nie ma. I ciężko przewidzieć, w którym kierunku będą one szły - komentuje sytuację Michał Lisawa.

Jak dodaje, jako prawnik od prawa pracy na co dzień musi odpowiadać na pytania pracodawców dotyczące uregulowania powrotów do pracy czy pracy hybrydowej.

- Nie wiadomo, na czym mają się opierać, a problemów do rozwiązania nie brakuje. Ludzie chcą pracować w innych godzinach, z innych miejsc, nieraz z zagranicy. Jak więc dać im elastyczność i swobodę, by nie narazić się na falę pozwów o nadgodziny? - zaznacza.

Jego zdaniem w czasie pandemii pracodawcy musieli sobie poradzić w tej kwestii, a doraźne wprowadzenie rozwiązań ustawami covidowymi pomogło. - Natomiast w praktyce widziałem, że część z nich działa w oparciu o przepisy covidowe, inni zbudowali własną politykę home office, jeszcze inni wdrażali telepracę, choć w pełni zdawali sobie sprawę, że nie była do nich dopasowana. Dobrze byłoby im teraz pomóc i wprowadzić odpowiednie regulacje prawne - mówi counsel w Baker McKenzie.

Wszystko wskazuje na to, że ich prośby zostaną wysłuchane, bowiem wiceminister Szwed zapowiedział, że do końca 2021 roku ministerstwo chce uregulować te kwestie.

- Kluczem w tej ustawie będzie zostawienie furtki dla pracowników i pracodawców. To oni będą decydowali o ostatecznym kształcie zasad pracy zdalnej czy hybrydowej w danej firmie. Natomiast większe obostrzenia będą dotyczyły matek wychowujących dzieci do 4. roku życia, które będą miały większą szansę na uzyskanie zgody na wykonywanie obowiązków zawodowych z domu - wskazuje wiceminister.

Niewielka część

Jednak Sylwia Bilska, general manager w Edenred Polska, wskazuje, że w największym lockdownie, jaki obowiązywał w naszym kraju, pracę zdalną wykonywało 11 proc. pracowników, czyli niewielka ich część.

- Dobrze by było, abyśmy się zastanowili, jak w rzeczywistości postpandemicznej zaaplikować rozwiązania, które będą wsparciem dla ludzi, którzy ze względu na strukturę swojej pracy nie mogą jej wykonywać zdalnie. A polska gospodarka to przemysł, rolnictwo, budownictwo. Mówimy więc o bardzo wąskiej grupie - komentuje Sylwia Bilska.

Jej zdaniem rozwiązaniem może być niepełnoetatowa praca, która powszechna jest w krajach UE.

- Przykładowo w Holandii ponad 70 proc. kobiet pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, u nas 10 proc. i to tylko dlatego, że wracają z urlopu macierzyńskiego - zauważa.

Zwraca uwagę również na fakt, że praca zdalna spowodowała, iż pozapłacowe wsparcie pracowników przeżywa pewnego rodzaju ewolucję. W firmie ludziom oferuje się owocowe wtorki, czwartki z pizzą itp. itd.

- Pracownik na pracy zdalnej ma ograniczony dostęp do takiego wsparcia. Dlatego w przypadku pracowników zdalnych firmy powinny zwrócić uwagę na dwa bardzo istotne elementy w postcovidowej rzeczywistości. Po pierwsze, wsparcie psychologiczne, radzenie sobie ze stresem. Druga sprawa to różnego rodzaju dofinansowania posiłków, przemieszczania się czy też pokrywanie wydatków związanych z pracą zdalną - podsumowuje general manager w Edenred Polska.

Debatę podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach poprowadził Rafał Kerger, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny WNP.PL, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl.