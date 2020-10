Członkowie RDS komentują odejście Piotra Dudy. "Sprzeniewierzenie celom dialogu społecznego"

Członkowie Rady Dialogu Społecznego apelują do związkowców z NSZZ "Solidarność" o zaprzestanie działań, które mogą prowadzić do paraliżu prac RDS. To odpowiedź na rezygnację Piotra Dudy i jego zespołu z członkostwa w radzie.

REKLAMA

NSZZ "Solidarność" wyszła z Rady Dialogu Społecznego. - My, jako „Solidarność”, a także nasi współpracownicy, którzy wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego, podjęliśmy decyzję, że z dniem dzisiejszym składamy rezygnację z członkostwa w RDS - poinformował przewodniczący "S" Piotr Duda.

Według związkowców specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozbawiła prezydenta prawa do powoływania nowych członków RDS.

- W tej ustawie ukazały się kuriozalne zapisy, które wywracają Radę Dialogu Społecznego do góry nogami. Pan premier (Mateusz Morawiecki) nadał sobie kompetencje, dzięki którym ze względu na utratę zaufania może odwołać każdego członka RDS - mówił Piotr Duda.

- Nie zgadzamy się na niszczenie dialogu przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Domagamy się jak najszybszego procedowania tej ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym albo jej nowelizacji - dodał.

Pozostali członkowie Rady Dialogu Społecznego - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek rzemiosła Polskiego, BCC, OPZZ i Forum Związków Zawodowych – krytykują postawę „Solidarności”, jednocześnie apelując o porzucenie działań, które negatywnie wpływają na dialog społeczny.

- Zawieszenie udziału NSZZ Solidarność w pracach Rady Dialogu Społecznego, a jednocześnie podnoszenie braku legitymacji prezydenta RP do powoływania nowych członków Rady, co może prowadzić do paraliżu prac Rady Dialogu Społecznego tak ważnym dla Polski, pracowników i pracodawców momencie, jest sprzeniewierzeniem celom dialogu społecznego. Apelujemy o zaprzestanie takich działań i wspólną pracę na rzecz rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych, zwłaszcza dziś, w obliczu tak poważnego zagrożenia pandemią - czytamy w stanowisku partnerów społecznych RDS.

Głos w tej sprawie zabrał również wicepremier Jarosław Gowin, który zaapelował do związkowców z "Solidarności" o zmianę decyzji.

- Z żalem przyjąłem informację, że przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zrezygnowali z zasiadania w Radzie Dialogu Społecznego. Mam nadzieję, że nie jest to decyzja ostateczna i nieodwracalna - wskazał Gowin.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.