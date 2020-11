Czeka nas żywa dyskusja o Kodeksie pracy

Informacja o tym, że praca zdalna zostanie uregulowana w Kodeksie pracy w przestrzeni publicznej zaistniała pod koniec września. Prace nad nowelizacją kodeksu trwają, włączeni są w nie strona ministerialna, przedstawiciele pracodawców i strony społecznej. - Pracujemy nad katalogiem rozwiązań, które później zarówno przedstawiciele związków zawodowych, jak i przedstawiciele pracodawców przedstawią na forum. Na pewno czeka nasz żywa dyskusja nad tymi rozwiązaniami - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

- Chcielibyśmy, żeby praca zdalna, która jest już powszechna w urzędach, różnych przedsiębiorstwach weszła na stałe do Kodeksu pracy - zaznaczyła Iwona Michałek, odpowiedzialna za resort pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

- Pandemia nas w dużej mierze zaskoczyła i wymusiła organizację pracy tak, by zadbać o zdrowie pracowników. Okazało się, że praca zdalna jest najlepszym sposobem, aby obronić się przed pandemią. Od marca w przepisach "ustawy covidowej" mamy zapisy regulujące taką formę pracy. Okazuje się, że jeden przepis pomógł tak zorganizować pracę, by nasze działania były szybkie i skuteczne. Ustawa oczywiście nie jest doskonała. Z perspektywy czasu widać, jakie praca zdalna przynosi efekty, jakie są jej plusy, jakie minusy. Stąd apele pracodawców i związków zawodowych, by pracę zdalną uregulować w kodeksie - wyjaśnia w rozmowie z serwisem PulsHR.pl Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Wszystko wskazuje na to, że do wpisania rozwiązań regulujących pracę zdalną coraz bliżej. Pod koniec września w przestrzeni publicznej pojawiły się proponowane przez ówczesne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapisy regulujące pracę zdalną. Dziś rozmowy toczą się w Radzie Dialogu Społecznego.

- W wielu kwestiach jest konsensus. Pośpiech nie jest naszym sprzymierzeńcem. Pojawia się wiele wątpliwości, które należy rozpatrzyć na spokojnie. Musimy zastanowić się, jaki jest cel pracy zdalnej i stworzyć takie zapisy, by była ona jak najbardziej elastyczna. - podkreśla Siemienkiewicz.

Nowe ministerstwo, nowy projekt?

Pojawia się jednak pytanie, czy rozmowy nad zaproponowanymi zmianami nie są dziś pozbawione sensu. Projektowane przepisy pojawiły się pod koniec września. Zaproponowane były jeszcze przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W międzyczasie doszło do zmian w rządzie, skonsolidowano ministerstwa, część resortów została przeniesiona. Dziś resort pracy tworzy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Pytani o prace nad zmianami w kodeksie pracy przedstawiciele ministerstwa podkreślają, że to projekt priorytetowy szczególnie teraz, a zaproponowane zmiany będą analizowane przez odpowiednie komórki w ministerstwie. Eksperci mówią wprost – to oznacza nowy projekt.

- Pojawienie się nowego projektu na pewno zburzyłoby wszystko, co do tej pory zostało wypracowane. Zarówno przedstawiciele pracodawców, jak i związków zawodowych dużo energii włożyli w to, by skonsultować projekt zapisów i przedłożyć uwagi. Nie widzę sensu, żeby wprowadzać nowy projekt. Jeśli pojawia się informacja o projekcie priorytetowym, to bazujmy na wypracowanych rozwiązaniach, wsłuchajmy się w głos strony społecznej - mówi Katarzyna Siemienkiewicz.

Zbyt dużo biurokracji

Eksperci komentujący proponowane zmiany, zauważają jednak, że jest wiele rzeczy, które należałoby poprawić. Pojawiają się bowiem zdania, że zbyt sztywne regulacje dotyczące pracy z domu mogą w konsekwencji zniechęcić zarówno pracodawców, jak i pracowników do korzystania z takiej formy świadczenia pracy.

- Pojawiają się duże zastrzeżenia, co do zbyt biurokratycznej formy pracy zdalnej. Mamy bowiem do czynienia z wieloma regulacjami zbyt formalnymi, które mogą utrudnić wykonywanie pracy zdalnej - podkreśla Siemienkiewicz.

Faktycznie. Proponowane zapisy zakładają, że wprowadzenie pracy zdalnej będzie wymagało m.in. konsultacji z pracownikami, tworzenia regulaminów czy np. konieczności przeprowadzania analizy ryzyka pracy w domu.

- To jest bardzo trudne zadanie, żeby pracę zdalną wpisać zgodnie z regulacjami w zapisy Kodeksu Pracy. Mamy bowiem wiele ciężkich kwestii: zapisy BHP, możliwość kontrolowania pracownika w miejscu pracy, kwestię wypadków przy pracy, zwrotów kosztu. To jest bardzo dużo, bardzo trudnych kwestii. Gorąca dyskusja przed nami na forum Rady Dialogu Społecznego. Aktualnie pracujemy zarówno po stronie związków zawodowych, jak i pracodawców nad stworzeniem katalogu swoich rozwiązań - podkreśla ekspert Pracodawców RP.