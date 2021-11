Czeka nas "największa w historii podwyżka podatków"

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą zmiany podatkowe będące częścią Polskiego Ładu. Jak ostrzega Konfederacja Lewiatan, nowe przepisy są największą w historii podwyżką podatków dla przedsiębiorców.

Autor: jk

• 17 lis 2021 17:17





Zdaniem Konfederacji Lewiatan wiele przepisów Polskiego Ładu budzi poważne wątpliwości interpretacyjne (Fot. Shutterstock)

- Od nowego roku pogorszą się warunki funkcjonowania firm, zwiększą się koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzone zostaną nowe obowiązki związane z rozliczeniem podatkowym oraz zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorców czeka wiele problemów związanych z prawidłowym wypełnieniem obowiązków podatkowych oraz konieczność poniesienia bardzo wysokich kosztów przygotowania się do nowych zasad rozliczeń – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan wiele przepisów budzi poważne wątpliwości interpretacyjne, ponieważ są bardzo skomplikowane i nieprecyzyjne. Krótkie, 6-tygodniowe vacatio legis nie pozwoli na właściwe przygotowanie systemów, procedur i pracowników.

- Polski Ład to kolejny przykład ustawy uchwalonej w ekspresowym tempie, bez szacunku i uwagi dla zastrzeżeń i postulatów przedsiębiorców. Wiele wskazuje na to, że objaśnianie Polskiego Ładu potrwa wiele miesięcy, niewykluczone że niebawem do Sejmu trafi kolejna nowelizacja ustaw podatkowych, poprawiająca wadliwe przepisy Polskiego Ładu - podkreślają eksperci Konfederacji Lewiatan.

Również przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej są zaniepokojeni. Jak podkreślają, dokument Polskiego Ładu to 700 stron. Zmiana dotyczy kilkudziesięciu ustaw i kompleksowo zmieni sposób funkcjonowania wielu firm. Ich zdaniem nie da się zapoznać z nimi i skutecznie wprowadzić ich w życie w kilka tygodni.

- Do końca roku zostało 45 dni, a dokument Polskiego Ładu ma blisko 700 stron. Do tego zostaje jeszcze wdrażanie tych zmian w życie i zapoznawanie z nimi swoich pracowników i klientów. Istotna jest również kwestia wyliczeń konsekwencji finansowych dla firm. Spodziewamy się także wątpliwości interpretacyjnych, a ich wyjaśnienie również zajmuje czas. To jest po prostu niemożliwe i przedsiębiorcy Północnej Izby Gospodarczej są tempem zmian oburzeni i realnie zmartwieni – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

