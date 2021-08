Czas pracy na cenzurowanym. Zmiana przepisów konieczna?

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Hanajczyk skierowała do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii interpelację w sprawie kontroli czasu pracy. To pokłosie rosnącej liczby nieprawidłowości, jakie wykazały kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku.

Autor: KDS

• 16 sie 2021 14:51





W 2020 roku inspektorzy przeprowadzili łącznie 857 kontroli czasu pracy (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Ze sprawozdania PIP z działalności w 2020 roku wynika, że w czasie pandemii pracodawcy nie przykładali się do rzetelnego monitorowania czasu pracy.

W 2020 roku inspektorzy przeprowadzili łącznie 857 kontroli czasu pracy. Odwiedzili 846 pracodawców, u których pracowało 103,1 tys. osób.

W porównaniu z 2019 rokiem zwiększył się odsetek firm, u których PIP stwierdziła nieprawidłowości. Posłanka pyta, co resort planuje zrobić, by ukrócić ten proceder. Ten odpowiada.

Jak wynika z raportu PIP, który opisaliśmy na łamach PulsHR.pl, w 2019 roku nieprawidłowości w kontekście czasu pracy stwierdzono w 27 proc. skontrolowanych firm. W 2020 roku miały one miejsce w 34 proc. firm, u których PIP stwierdził nieprawidłowości w zakresie określania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych. Również z 27 proc. do 32 proc. wzrósł odsetek firm, które dopuściły się nieprawidłowości przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy. Nieprawidłowości dotyczące zapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym stwierdzono w ubiegłym roku u 19 proc. firm. Rok wcześniej było to 11 proc.

W odniesieniu do tych danych Agnieszka Hanajczyk, posłanka Koalicji Obywatelskiej, skierowała interpelację do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Prosi w niej m.in. o odniesienie się do powyższych danych czy też o kwestię ruchomego rozkładu czasu pracy, który jej zdaniem niesie liczne korzyści, ale w pewnych przypadkach może on prowadzić do nadużyć. Dlatego - jej zdaniem - warto byłoby rozważyć zmianę przepisów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W efekcie posłanka zapytała resort o to, czy w jego ocenie brak obowiązku ewidencyjnego godzin rozpoczęcia oraz zakończenia pracy leżącego po stronie pracodawcy może naruszać prawo pracownika do dobowego oraz tygodniowego odpoczynku przy ruchomym rozkładzie czasu pracy?

Chce też wiedzieć czy planowane jest dokonanie zmian legislacyjnych w zakresie sposobu ewidencjonowania czasu pracy przy ruchomym rozkładzie czasu pracy. Pyta również o to, czy ministerstwo ma w zamiarze zmianę przepisów z zakresu prawa pracy dotyczące prawa pracownika do odpoczynku. Z odpowiedzi udzielonej przez Iwonę Michałek, która do niedawna odpowiadała za resort pracy, wynika, że żadnych zmian w przepisach nie będzie, bowiem obecnie istniejące rozwiązania w pełni umożliwiają kontrolę czasu pracy. - Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Przedmiotem ewidencji czasu pracy jest czas pracy mieszczący się zarówno w ustalonym rozkładzie czasu pracy, jak i w godzinach nadliczbowych. Szczegółowo zakres informacji, które powinna zawierać ewidencja czasu pracy określa § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369), którego przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Z powołanego przepisu wyraźnie wynika, że zaliczana do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy ewidencja czasu pracy obejmuje m.in. nie tylko informacje o liczbie przepracowanych godzin, ale również informacje dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu (dobie pracowniczej) - wyjaśnia była wiceminister pracy. Jak dodaje, oznacza to, że treść obecnie obowiązujących przepisów prawa umożliwia precyzyjne ustalenie godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników wykonujących pracę w tzw. ruchomych rozkładach czasu pracy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.